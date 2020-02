Danna Paola relata su momento más duro de su carrera artística: "Sufrí 'bullying', no me tomaban en serio"

La actriz y cantante Danna Paola acudió este martes a La resistencia para promocionar Élite, la serie de Netflix que está a punto de estrenar su tercera temporada.

En ella, la mexicana hizo un repaso por las diferentes etapas de su vida. Se definió como una "adolescente muy rebelde" que la llevó a dar un giro a su día a día. "Hace siete años estuve a nada de retirarme del medio artístico porque estaba harta y quería estudiar gastronomía en Le Cordon Bleu", desveló a David Broncano.

"Entiendo que los que lleváis en esto desde los tres años estéis ya un poco hasta el coño de actuar", intervino el presentador.

La actriz le comentó que "un poco estaba ya [harta]", y desveló entonces los motivos reales de su abandono del mundo artístico. "Siempre sufrí mucho bullying porque la gente no creía en mí, no me tomaban en serio. Fue complicado".

Sin embargo, ese es tiempo pasado y la mexicana, que ahora mismo vive una de sus mejores etapas profesionales, quiso terminar esta parte de la entrevista con un buen sabor de boca: "Hoy en día ya sé cocinar, canto y actúo".