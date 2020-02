Un jurat declara culpable d'assassinat l'home acusat d'asfixiar la seua parella a València

L'home es va asseure en el banc dels acusats la passada setmana acusat de dos delictes d'assassinat i un altre d'incendi pels quals el ministeri fiscal demanava 34 anys de presó. La seua defensa reclamava l'absolució en subratllar la innocència del seu representat.

Durant la vista, l'acusat va negar tots els fets que se li imputaven. Va afirmar que el dia de l'assassinat, el 16 de juliol del 2017, es trobava en la localitat castellonenca d'Alcossebre amb el fill de la víctima, de set anys.

El jurat, després d'escoltar la versió oferida per l'acusat, els testimonis i pèrits, ha emès el seu veredicte de culpabilitat pel delicte d'assassinat, sense apreciar la circumstància agreujant de parentiu. Li considera també no culpable del delicte d'incendi.

L'assassinat es va produir el 16 de juliol del 2017 en la vivenda que l'home i la víctima compartien a València, i sobre la qual tenien una habitació llogada a una altra persona.

Segons va mantindre la Fiscalia durant el juí, l'home va colpejar diverses vegades en la cara i en el cap la víctima, de 38 anys, i quan va quedar atordida, li va posar un coixí sobre la cara i va estretir fins que ella va deixar de respirar.

Després d'açò, l'acusat es va marxar amb el fill d'ella a una hamburgueseria pròxima, li va deixar allí i va tornar al domicili, on va col·locar un matalaf al costat del cos de la víctima i li va calar foc malgrat que sabia que en l'habitació contigua dormia un inquilí, que va aconseguir fugir. No obstant açò, l'incendi no ha sigut admès pel jurat.

ES PORTAVA "MOLT BÉ"

L'home, durant el juí, va arribar a assegurar que es portava molt bé amb la víctima i que no havia discutit amb ella ni eixe dia ni en jornades anteriors. Va explicar que el dia dels fets va estar amb la seua parella fins a les 14 hores, que es va portar al fill d'aquesta a prendre un refresc i una hamburguesa, per a després posar rumb a Castelló, fins a on es van desplaçar en taxi. Des d'allí, un amic seu els va portar fins a Alcossebre per a veure a la mare d'ell.

Va indicar que sobre les 20.30 hores li va cridar la Policia per a avisar-li que el seu domicili s'havia incendiat i per a comunicar-li que havien trobat sense vida la seua parella. Aleshores, va dir que va intentar tornar a València, però no tenia cotxe i el seu amic no podia portar-li, amb el que no va poder fer-ho.