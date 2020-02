Un jurado declara culpable de asesinato al hombre acusado de asfixiar a su pareja en València

El hombre se sentó en el banquillo de los acusados la pasada semana acusado de dos delitos de asesinato y otro de incendio por los que el ministerio fiscal pedía 34 años de prisión. Su defensa reclamaba la absolución al subrayar la inocencia de su representado.

Durante la vista, el acusado negó todos los hechos que se le imputaban. Afirmó que el día del asesinato, el 16 de julio de 2017, se encontraba en la localidad castellonense de Alcossebre con el hijo de la víctima, de siete años.

El jurado, tras escuchar la versión ofrecida por el acusado, los testigos y peritos, ha emitido su veredicto de culpabilidad por el delito de asesinato, sin apreciar la circunstancia agravante de parentesco. Le considera también no culpable del delito de incendio.

El asesinato se produjo el 16 de julio de 2017 en la vivienda que el hombre y la víctima compartían en València, y sobre la que tenían una habitación alquilada a otra persona.

Según mantuvo la Fiscalía durante el juicio, el hombre golpeó varias veces en la cara y en la cabeza a la víctima, de 38 años, y cuando quedó aturdida, le puso una almohada sobre la cara y apretó hasta que ella dejó de respirar.

Tras ello, el acusado se marchó con el hijo de ella a una hamburguesería próxima, le dejó allí y volvió al domicilio, donde colocó un colchón junto al cuerpo de la víctima y le prendió fuego pese a que sabía que en la habitación contigua dormía un inquilino, que consiguió huir. Sin embargo, el incendio no ha sido admitido por el jurado.

SE LLEVABA "MUY BIEN"

El hombre, durante el juicio, llegó a asegurar que se llevaba muy bien con la víctima y que no había discutido con ella ni ese día ni en jornadas anteriores. Explicó que el día de los hechos estuvo con su pareja hasta las 14 horas, que se llevó al hijo de ésta a tomar un refresco y una hamburguesa, para luego poner rumbo a Castellón, hasta donde se desplazaron en taxi. Desde allí, un amigo suyo les llevó hasta Alcossebre para ver a la madre de él.

Indicó que sobre las 20.30 horas le llamó la Policía para avisarle de que su domicilio se había incendiado y para comunicarle que habían encontrado sin vida a su pareja. Entonces, dijo que intentó regresar a València, pero no tenía coche y su amigo no podía llevarle, con lo que no pudo hacerlo.