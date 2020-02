A voltes amb les llengües en l'ensenyament

El secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, va comparéixer aquest dimarts en Les Corts per a rendir comptes davant els grups parlamentaris sobre l'aplicació de la Llei de Plurilingüisme, que l'any que ve s'estendrà a Secundària i als ensenyaments post-obligatòries, quan es compleixen dos anys de la seua entrada en vigor. El Consell va fer una tancada defensa del model plurilingüe, que fixa en un 25% el mínim obligatori d'hores lectives en cadascuna de les llengües cooficials i en un 15% les de llengua estrangera.

El socialista Soler, número 2 del departament que dirigeix Vicent Marzà, de Compromís, va sostindre que el 92% dels docents estan capacitats per a fer classes en valencià i que el 27% és competent en anglés, per la qual cosa va defensar que “no hi ha cap problema”. Respecte a les hores que es dedica a cada llengua, va expressar que “no és una qüestió matemàtica ni hi ha un percentatge màgic”, però va recordar que “la realitat social” és que el 30% dels valencians parla la llengua cooficial i el 6% l'anglés, enfront del 96% que dominen el castellà.

El Consell nega problemes amb l'exempció voluntàriadel valencià en zones castellanoparlants que, va dir, “continua vigent” i, a més, va anunciar que han demanat al ministeri més auxiliars de conversa en els instituts, personal que estan tenint dificultats per a trobar.

Els partits de l'oposició van criticar amb duresa la política educativa de l'Executiu autonòmic. Des del PP la van qualificar com un “nyap rere nyap” que funciona “a colp d'improvisació”, i Cs va dir sobre la norma que “és una llei parida en l'UCI, un café per a tots”. Vox va anar encara més enllà i va aventurar que els valencians “han vist arrabassats els seus drets i l'espanyol continuarà desapareixent”.

La filosofia de ‘Bola de drac’

Soler va recórrer de nou a un il·lustratiu exemple per a justificar que es potencien les sèries i pel·lícules en valencià en la radiotelevisió pública À Punt. “Bola de drac va fer més pel valencià que moltes hores en els centres», va afirmar el número 2 d'Educació.