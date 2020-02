Un pla d'acció enviarà informació als casals sobre neteja i reciclatge.

El Pla d'Acció per unes Falles Sostenibles de l'Ajuntament de València s'activarà enguany amb l'objectiu de reduir la generació de residus durant les festes, fomentar el reciclatge i mantindre la ciutat neta. Aquesta iniciativa es desenvoluparà amb la implicació del món faller com a “col·lectiu més gran de la ciutat” i canal de comunicació amb la ciutadania i tots els barris per a “infondre valors” i accions “responsables amb el medi ambient”.

Segons va detallar ahir el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, la iniciativa del Consistori inclou l'enviament de cartes personalitzades per a informar del material que s'entregarà a les comissions sobre neteja i sostenibilitat.

En total, es distribuiran 350 contenidors-papereres d'envasos, 350 contenedors papereres de paper-cartó, 70 contenidors de 120 litres de matèria orgànica per als barris on estiga implementat aquest servei de recollida, 20.000 exemplars de la Guia de Consells, 90.000 gots reutilitzables –als quals s'afegiran altres 30.000 aportats gratuïtament per diferents empreses–, 20 ‘big bags’ amb un metre cúbic de capacitat per a envasos en les comissions falleres de la Secció Especial i 11.000 cubs de reciclatge.

En els Punts Verds d'informació, cinc en total, personal especialitzat en educació ambiental repartirà exemplars de la Guia de Consells, bosses de ràfia per a envasos, paper-cartó i vidre, així com embuts per a recollir oli usat i retallables per a amuntegar el poal de reciclatge.

D'altra banda, la pirotècnia Ricasa dispararà aquest pròxim dissabte 29 de febrer a les 20.00 hores, enfront del Veles e Vents, en La Marina, la mascletà “més sostenible feta fins ara a la ciutat de València”, que servirà, a més, per a donar “el tret d'eixida al calendari pirotècnic oficial”, van indicar ahir des de Amstel, que impulsa la iniciativa, en una roda de premsa al costat del mestre pirotècnic Ricardo Caballer.