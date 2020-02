Pilar Rubio supera en 'El hormiguero' un nuevo reto con dos golpes maestros de billar

Pilar Rubio volvió a enfrentarse a un nuevo reto en El hormiguero. Dado su estado de gestación, la colaboradora no se enfrenta a algunas pruebas que pondrían en juego su integridad física, pero no por ello ha querido dejar de enfrentarse a nuevos desafíos en el programa de Antena 3.

Este martes, Rubio reconoció que "el reto de hoy roza lo imposible, me he arriesgado mucho", mientras entraba en el plató una mesa de billar. "He hecho varios de este deporte, y más que esto, no podemos hacer. Es un 10 sobre 10 de dificultad", señaló.

"Si te sale este, ya no haríamos más de billar", comentó Pablo Motos. "En los vídeos que vemos en internet, tiran varias veces hasta que les sale el golpe perfecto, pero yo lo voy a intentar hacer en directo", afirmó la colaboradora.

El reto consistió en lanzar una bola, hacerla rebotar en otra que a su vez entrara en la tronera que tenía enfrente creando un efecto boomerang. Rubio lo consiguió en el primer intento, arrancando los aplausos del público y del invitado del día, Imanol Arias, mientras el presentador exclamaba: "¡Toma!".

Tras la emoción de superar el primer reto, Rubio se enfrentó al segundo de la noche, consiguiendo introducir las bolas de colores en las troneras, eso sí, esta vez en dos intentos.

"Esto significa que ya no puedo intentar más golpes de billar, como no quieras que haga el pino encima de la mesa", le dijo la colaboradora a Motos, que contestó: "Me quedo conforme porque sé que era muy difícil, que llevas muchísimos ensayos, que estabas nerviosa...".

Para concluir, el presentador le dijo: "Eso sí, no has perdido el glamour porque has venido embarazada, que ya se te nota, pero con tacones".