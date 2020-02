¿Pudo evitarse el accidente de metro de Valencia?: '¿Dónde estabas entonces?' recuerda la tragedia en su viaje a 2006

El año 2006 quedó marcado en la mente de muchos por el grave accidente en la línea 1 del metro de Valencia, que dejó 43 muertos y 46 heridos tras el descarrilamiento de un tren. Por ello, ¿Dónde estabas entonces? recordó la tragedia con una de las supervivientes, Ana Esplugues; la presidenta de la Asociación de Víctimas de Metro, Rosa Garrote y el exmaquinista Jorge Álvarez.

Tras el siniestro del 3 de julio de 2006, se creo en las Cortes Valencianas una comisión de investigación para averiguar los motivos del accidente. El asunto se resolvió en cuatro días, fijándose que la causa del accidente se debía al exceso de velocidad. De esta forma, la responsabilidad recayó sobre el maquinista, que falleció en el accidente.

Sin embargo, la resolución no convenció a las familias afectadas, según contó Rosa Garrote a la periodista Ana Pastor: "No fue objetiva. No tuvo en cuenta la falta de medidas de seguridad, los fallos estructurales del vagón, de la vía...", explicó, tal y como se pudo ver en la entrega de este martes.

Por su parte, Jorge Álvarez habló en nombre de los trabajadores de metro: "Habíamos pedido en 2005 que la empresa protegiese con balizas de frenado automático puntual los límites de velocidad que existían en la vía. Eso significa que frena automáticamente en determinados puntos de la vía. La dirección no tomó ninguna medida. Si hubiesen hecho el trabajo en profundidad, se habría evitado el accidente", apuntó.

En 2012 se supo que los miembros de la Comisión habían sido aleccionados para que eximieran de responsabilidad a la empresa pública de los trenes. En enero de 2020, cuatro ex altos cargos de FGV admitieron los hechos ante la Fiscalía, aceptando una pena de 22 meses de prisión. Asimismo, estos no entrarán en la cárcel al no tener antecedentes penales.

La presentadora del espacio de Atresmedia también conversó con Ana Esplugues, que tras el descarrilamiento pasó dos semanas en la UCI ingresada a causa de un politraumatismo: "Recuerdo ir más rápido, traqueteo y que la gente se quejaba. El vagón se volcó. Recuerdo estar haciendo contrapeso hacia el otro lado, la puerta se abrió y se fue la luz. Lo siguiente que recuerdo es un golpe muy grande, tocar el suelo y ver que estábamos en las vías del metro", recordó.

El siniestro, considerado el accidente de metro más grave de la historia de España, se produjo el 3 de julio del año 2006. Cinco días después, el Papa Benedicto XVI visitaba la capital de la Comunidad Valenciana para presidir el quinto encuentro mundial de las familias.

En esta emisión también se habló del escándalo de la Operación Puerto, de la victoria de la selección española de baloncesto, que se proclamó campeona del mundo en Japón o del fallecimiento de la cantante Rocío Jurado.

