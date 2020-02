Tu horóscopo diario: miércoles 26 de febrero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 26 de febrero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aprovecharás muy bien el tiempo para realizar una labor algo pesada o para resolver una gestión que hasta ahora no habías podido finalizar. Eso te llevará a sentirte con más ligereza y con tiempo para descansar. Te dedicará a algo que te da muchas satisfacciones, como la lectura.

Tauro

No pierdas ni un minuto hoy en temas que no son de tu incumbencia ni te pases horas con las redes sociales porque pueden ser unos auténticos “vampiros” de tu tiempo. Trata de hacer cosas útiles y no dejarte llevar por frivolidades que no te aportan nada.

Géminis

Mirar por tu salud es ahora lo que debes de hacer y quizá después de una etapa un tanto tensa por varias razones, ahora te darás cuenta de lo que debes priorizar. Lo más importante eres tu y no estar sin pensar en otra cosa que en las obligaciones impuestas.

Cáncer

No te dejes llevar por la primera impresión si hoy conoces a una persona que va a trabajar contigo o con la que vas a tener una relación profesional de cualquier tipo. Espera un poco antes de hacer un juicio de valor. Poco a poco irás descubriendo a alguien valioso.

Leo

No te empeñes en un asunto que no está claro por un afán de ambición o ganancias de cualquier tipo. Lo mejor es que no corras riesgos por alguna cantidad de dinero, sea pequeña o grande. Ten cuidado con lo que haces y no te dejes engañar.

Virgo

Alguien no quiere tener cuentas pendientes contigo y hoy tratará de zanjar una cuestión que viene de lejos y que le resulta muy molesta. Intenta comprender lo que sucede sin ponerte a la defensiva. Escucha atentamente y ponte en su lugar antes de nada.

Libra

Las relaciones familiares serán hoy algo muy importante para ti, porque sentirás la necesidad de estar muy cerca de esas personas, sobre todo de alguien de la familia que te apoya mucho. Si estás lejos, buscarás la tecnología que ahora te resultará fundamental.

Escorpio

Te gustará que todo el mundo vea algo que has hecho o un proyecto que tienes entre manos y para eso vas a utilizar las redes sociales con bastante habilidad. Será una manera importante de avanzar. Estarás muy satisfecho de lo que haces y de lo opinan los demás.

Sagitario

No será una jornada complicada, y además a última hora harás algo que te apetece mucho, como practicar algún deporte o asistir a algún espectáculo o al cine. No te importará hacerlo sin compañía porque serás capaz de disfrutar de la misma manera.

Capricornio

Si ves hoy algo que no te convence demasiado de la actitud de una persona cercana, incluso de un amigo, deberás ser condescendiente e intentar perdonar esa acción, al fin y al cabo no es grave. Tu pareja te escuchará y te dará buenos consejos.

Acuario

No has dado explicaciones serias ni personales a una persona que trabaja o ha trabajado para ti y eso es algo que pueden echarte en cara muy pronto. Reflexiona sobre las maneras de hacer ciertas cosas. Puedes cambiarlas para encontrar más armonía.

Piscis

Tu tono vital sigue siendo bastante bueno y te vas a encontrar con ganas de cambiar algunas cosas, quizá la primera tu imagen. No te vendrá mal y te renovarás bastante. Pide consejo antes de hacerlo y escucha las opiniones de expertos en el asunto.