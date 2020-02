UGT avisa a Airbus: si las protestas no bastan, el ERE irá a los juzgados

Airbus está dando la espalda a España a pesar de ser el tercer gobierno del mundo que más acciones posee de la compañía (un 5%), solo por detrás de Francia y Alemania. Ese menosprecio, para los sindicatos, se comenzó sentir cuando la empresa aeronáutica comenzó a perder capacidad industrial en detrimento de otros países (sobre todo Alemania) y la fabricación de los aviones más lucrativos, que son principalmente los destinados al transporte de civiles, se consolidó fuera de las fronteras españolas.

En los últimos meses, un goteo silencioso de despidos terminó de poner la mosca detrás de la oreja a los responsables sindicales. "Hay 300 trabajadores que han formado parte de la plantilla de Airbus que hoy están en la calle. No los llaman despidos porque son finalizaciones de contratos, pero son personas que han formado parte de nuestra plantilla toda la vida y que antes del 31 de diciembre salieron de la factoría sin hacer ruido", explica a 20minutos Juan Antonio Vázquez, coordinación de MCA-UGT en Airbus a nivel estatal.

"Rechazamos los despidos, y si ellos insisten habrá una pelea"

Pero no han sido los únicos despidos: "Los empresarios de Cádiz han cifrado que solo en enero se han perdido 503 empleos en la industria auxiliar. En Sevilla se tuvo que convocar una huelga el 18 de diciembre porque un día sí y un día también llegaban trabajadores de empresas auxiliares que nos planteaban que les habían despedido. Cada vez que íbamos a hablar con esas empresas, nos decían que los despidos habían sido fruto de las decisiones tomadas por Airbus", detalla Vázquez, que señala que Alemania ha ido absorbiendo progresivamente el talento español.

El siguiente movimiento que planea Airbus es despedir a 630 personas en las factorías nacionales, entre ellas las dos de Sevilla y la de Cádiz. "Nosotros, los despidos los rechazamos, no vamos a negociar nada. Rechazamos el plan, y si ellos insisten habrá una pelea. Llevaremos a cabo movilizaciones, y si no iremos a los juzgados. Para nosotros no existen motivos para un Expediente de Regulación de Empleo (ERE)", anuncia el sindicalista.

Este martes han transmitido el malestar del sector a varios representantes del Ministerio de Industria. Inciden en que la solución ideal pasaría por traer más carga de trabajo a España, repartiendo la que existente actualmente en las factorías francesas y alemanas y olvidando la opción de los despidos.

Huelga general de 24 horas

Aunque aún no hay fechas fijadas, UGT convocará manifestaciones en el Parlamento andaluz y el Ministerio de Trabajo que culminarán con una huelga de 24 horas. Los recortes afectarían a todo el sector aeronáutico español, sobre todo a la industria auxiliar.