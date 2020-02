El turismo y las exportaciones aguantan la respiración por el coronavirus

Cautela. Esa es la palabra por la que apuesta el Gobierno sobre el coronavirus. Pero la lectura no solo se realiza desde el punto de vista sanitario, sino también desde el económico. Una posible expansión de la enfermedad por Europa, con España afectada, tendría efectos desde el punto de vista financiero. De momento, eso sí, el Ejecutivo renuncia a hacer valoraciones. "La información está ahora en el ámbito sanitario", se limitaron a comentar este martes a 20minutos fuentes de la vicepresidencia de Asuntos Económicos.

Precisamente Nadia Calviñoapuntó que están "dispuestos a tomar las medidas de precaución necesarias" para "contener la epidemia" y que es pronto para hacer una evaluación sobre los impactos económicos que supondrá la emergencia sanitaria. Al mismo tiempo, en cambio, añadió que es "demasiado pronto para evaluar el impacto de esta epidemia desde el punto de vista económico". Calviño quiso dejar la pelota en el tejado de Sanidad. Al menos de momento. "Tenemos un sistema de salud pública de primera clase", sostuvo, por lo que el mensaje es "de tranquilidad y confianza".

El discurso cauteloso del Gobierno no evita que la mirada se sitúe en una posible expansión más potente del virus. "Tengo la sensación de que nos estamos alarmando de más", cuenta Rafael Pampillón, catedrático del IEBusiness School. La situación de España no es comparable con la de Italia, donde el número de casos se ha disparado. "La economía italiana está peor que la nuestra", continúa el analista. "Va perdiendo peso en el contexto europeo, y no crece. Está completamente estancada", sentencia.

Con todo, Pampillón mira directamente a las exportaciones como uno de los sectores que más afectados se pueden ver por la expansión del coronavirus: "Es lo que tira de nuestra economía", y además, "exportamos mucho a Italia". Hay que tener cuidado, concretamente, si la economía italiana "entra en recesión". De todos modos, el catedrático es partidario de esperar "hasta qué punto se expande" el virus.

Tiembla el turismo

Otro de los sectores que más se pueden debilitar a medida que se extienda el coronavirus es el turismo. "Es quizás el sector más afectado", asevera Pampillón. "Hay que tener en cuenta que somos la segunda economía en este sentido, por detrás de Francia". En este sentido, dice, "el turismo extranjero, por ejemplo, representa el 7% de nuestro PIB, y el nacional [por la expansión del virus] también se mueve menos". El experto añade, asimismo, que la llegada de turistas supuso en 2018 "70.000 millones de euros".

Rafael Pampillón, dentro de esa perspectiva, considera que la gente "se está moviendo por instintos poco racionales", por lo que los efectos del coronavirus sobre la economía "no serán tan fuertes como parece". Y es que la tasa de casos en España es baja. "Hasta que no llegue el virus a su máximo no podemos aventurarnos", sentenció.

En esa misma línea habla Federico Steinberg. El profesor de la UAM e investigador de Elcano avisa de que la clave "está en cuánto va a durar la situación", aunque hay que asumir que "irá a peor en Europa" aunque en China "parece que ya se está controlando". Según sus palabras, habrá "un frenazo del consumo", pero los efectos dependerán mucho de "si el episodio es breve o no". Si lo es "no tendrá efecto a lo largo del año". Steinberg aclara que "es pronto para ver en qué escenario estamos", y tampoco "tenemos precedentes suficientes". Huye el analista del alarmismo, pero es más concreto: "El turismo y el sector de las líneas aéreas se van a ver muy afectados".

Caída de las Bolsas

De momento, el sector de la estiba ya ha cifrado sus pérdidas si el parón de la economía china persiste: el tráfico portuario sufrirá una caída de un 30%. Steinberg, por tanto, relaciona "el nivel de preocupación con el tiempo que dure el problema". El analista añade que el precio del petróleo "también podría verse afectado" y las Bolsas "caerán". Asimismo, podría "subir el precio del oro".

Todos los planteamientos siguen pendientes de la evolución del coronavirus en Europa. El foco está en Italia, y en España sigue aumentando el número de casos, de ahí que la preocupación exista. Tanto es así que el virus supone el "mayor dolor de cabeza" para las previsiones económicas del Banco Central Europeo, según admitió el economista jefe de la autoridad monetaria, Philip Lane.