Famosos que dominan el 'selfie' de gimnasio y que ya están listos para los posados veraniegos

Hace unos días, Tamara Falcó se convertía en noticia tras publicar en su cuenta oficial de Instagram una foto desde un resortde Lanzarote en la que lo más llamativo no eran las vistas. La hija de Isabel Presley está muy en forma y los abdominales de los que ahora presume son muestra de ello. Una forma física –corte de pelo incluido– que ha sorprendido a muchos, pues a diferencia de muchos famosos, la empresaria ha preferido llevar en secreto su (efectiva) rutina de entrenamiento.

Entonces, ¿a qué celebs debemos seguir para lucir palmito este verano? Atento, estos son algunos de los famosos que más comparten sus sesiones deportivas… ¡y que más disfrutan subiéndolas a Instagram!

Adictos a compartir su rutina de ejercicios en Instagram

Cristina Pedroche es una de las celebrities que más deporte practica–y que más lo comparte con sus más de dos millones y medio de seguidores–. De hecho, la colaboradora de El Hormiguero es embajadora de una conocida marca de ropa y, la verdad, no es para menos: no hay modalidad deportiva que se le resista ni conjunto deportivo que no le siente de maravilla.

Tampoco se queda atrás Miguel Ángel Silvestre, quien estos días ha demostrado que un buen entrenamiento da sus frutos y, también, que de abdominales anda sobrado. Al parecer, su buena forma física nada tiene que ver con los posados estivales, sino que el actor se encuentra inmerso en la construcción de su personaje para la nueva serie de Netflix Sky rojo. Va por buen camino, ¿no creéis?

Pilar Rubio es otra de las celebs que no falta a su dosis de entrenamiento e Instagram diario; y disfruta enseñando a sus seguidores como amolda sus rutinas a su embarazo. Ya sea rodeada de sus niños o por separado, la también colaboradora de El Hormiguero lo da todo en la sala de peso libre.

En el mundo de la música, Pablo Alborán es uno de los reyes de los músculos; y es que el cantante tiene una forma física (y unos bíceps) envidiables. Hasta Paco León se lo ha querido hacer saber ("ese brazo es idéntico a mi pierna", le ha comentado) en esta foto que ya acumula más de 150.000 likes.

También Malena Acosta, una de nuestras modelos más internacionales, disfruta de unas agotadoras rutinas deportivas que no están al alcance de cualquiera. Pero, claro, para lucir cuerpazo, hay que sufrir, y la que saltara a la fama de la mano de Supermodelo, en 2006, lo sabe y lo pone en práctica… en la sala del gimnasio y, también, en su cuenta de Instagram, donde sube muchos vídeos practicando deporte.