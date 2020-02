Universitats valencianes contacten amb els alumnes Erasmus a Itàlia i segueixen "pendents de la crisi" del coronavirus

La UV és "una de les principals universitats en recepció i enviament d'estudiants en programes de mobilitat internacional", per la qual cosa s'ha posat en contacte, "des de l'inici de la crisi, amb les autoritats sanitàries espanyoles i italianes, i ha contactat amb tots els estudiants de la UV que cursen aquest quadrimestre en les Universitats italianes tancades aquesta setmana com a mesura de prevenció per la crisi del coronavirus", informa l'entitat educativa.

A més, el Consell de Direcció encapçalat per la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, s'ha reunit aquest dimarts per a estudiar la situació de la crisi del COVID-19 a Itàlia, "un de les principals destinacions dels estudiants de la UV en el marc del programa Erasmus".

Al llarg del matí, el Rectorat "ha traslladat un missatge a tots i tots els 140 estudiants de la UV que cursen aquest quadrimestre en 11 de les universitats italianes de les regions del Vènet, Llombardia i Emiglia Romanya amb les quals la Universitat de València manté convenis de col·laboració".

MISSATGE DE MESTRE

"Com a rectora de la Universitat de València sempre he expressat que el més important són les persones que formem la Universitat', ha afirmat la rectora, en el correu dirigit a cada estudiant, en el qual els informava que, "des de l'inici dels primers casos de Coronavirus a la Xina, la Universitat de València ha estat en contacte amb les autoritats de Sanitat i Salut Pública dels governs d'Espanya i de la Generalitat Valenciana".

La Universitat de València recalca que continuarà en contacte amb les autoritats en matèria d'universitats i salut pública i "traslladarà la informació disponible a les i els estudiants que cursen el programa Erasmus en les zones en què s'han detectat casos de Coronavirus".

En l'actualitat, a Itàlia cursen estudis en el marc del programa Erasmus 466 estudiants de la Universitat de València. Les autoritats espanyoles aconsellen que les i els estudiants seguisquen les indicacions que les autoritats italianes els proporcionen en qualsevol moment. En eixe sentit, la UV "també s'ha dirigit a cadascuna de les universitats de les zones afectades per a interessar-se per la situació", destacant que, segons la informació que proporciona el govern italià, "no hi ha cap cas de coronavirus detectat entre universitaris a Itàlia".

Per la seua banda, fonts de la Universitat Politècnica de València han detallat a Europa Press que en aquests moments 111 dels seus alumnes estan en la zona de Milà, Torí i Venècia. A tots ells se'ls ha enviat un correu demanant-los que atenguen les recomanacions de la seua universitat de destinació i de les autoritats sanitàries i "oferint-los qualsevol ajuda que puguen necessitar".

La UPV està "pendent de la crisi i fa un seguiment dels seus alumnes allí".

El Govern italià ha suspès, fins al 29 de febrer, les activitats en les universitats d'aquestes regions com a mesura de prevenció.