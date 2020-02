Amantes del maquillaje: las tendencias de esta primavera están en NYX (y en Amazon)

Los amantes del maquillaje no necesitan ninguna excusa para hacerse con algunos de los indispensables de su neceser. Es más, la consolidación de las tendencias primavera-verano que ya han desfilado es motivo más que suficiente para lanzarse en una búsqueda incansable de los nuevos must metalizados –tanto en paletas de ojos como de contouring–, de los pintalabios oscuros (casi negros), del glitter festivalero… Pero que, si no es mucho pedir, no estén testados en animales para que no comprometan nuestra filosofía vital, y, a poder ser, que estén a buen precio o rebajados.

Misión imposible, estaréis pensado algunos… ¡Pues no! Hemos rastreado todas las ofertas de NYX en Amazon –una de las marcas de maquillaje profesional más comprometidas con el movimiento vegan y cruelty free– y, créenos, hay algunas que no querrás dejar escapar… Eso sí, el que avisa, no es traidor: los precios que hemos seleccionado durante la redacción de esta noticia pueden variar. Así que, no te lo pienses mucho, y calma tus ansias de maquillaje NYX.

Las tendencias de esta primavera están en NYX

- Paleta de sombra de ojos. Estas 16 sombras de alto rendimiento son ideales para un look a la última de día y de noche. Y, sí, las dos que hemos seleccionado tienen los tonos metalizados que se van a llevar esta temporada. La paleta de tonos warm neutral está ahora rebajada un 5% y la Ultimate shadow un 13%. ¿Con cuál te quedas?

La paleta de tonos Warm neutral. Amazon

La paleta de tonos Ultimate shadow. Amazon

- Lip mate y de larga duración. Aunque no están sujetos a ninguna rebaja, tienes una completa paleta de colores negros y marrón chocolate que te permitirán ir a la última. Y, si no te apetece arriesgarte, también tienen los tonos pastel que nunca van a pasar de moda.

Lips de NYX Professional. Amazon

- Prebase de maquillaje honey. Conseguir un tono de piel con destellos metalizados no es fácil para los amateurs, pero con este sérum, además de asegurarte una piel hidratada durante el día, puedes conseguir un reflejo luminoso dorado que quedará de maravilla con tu maquillaje primaveral.

Serum honey Nyx. Amazon

- Prebase de purpurina Glitter Primer. Y si con el sérum anterior no brillas suficiente, tranquilo: esta es la prebase para fijar toda la purpurina que tengas en el neceser. ¡De nada!

Serum purpurina Nyx. Amazon

No es de temporada, ¡pero no pasa de moda!

- Paleta de correctores faciales. Este pack con seis tonos correctivos, ideal para cubrir imperfecciones y dar a la piel un aspecto unificado, se ha creado siguiendo una fórmula cremosa que no se agrieta ni apelmaza. Así te aseguras que las tendencias quedan naturales, pero perfectas. Te gusta la idea, ¿verdad?

Paleta de correctores Nyx. Amazon

- Spray fijador de maquillaje. Teniendo en cuenta que no hay gastos de envío en pedidos superiores a 29 euros, date un capricho y, además de las tendencias que te hemos acercado antes, consigue este spray. Aunque no está rebajado, tiene un precio súper asequible para las muchas funciones que cumple: fijar los polvos, reducir la caída del color, refrescar la piel dándole un acabado mate... Además, es vegano y cruelty free. ¿Puede ser mejor?

Fijador NYX Professional. Amazon

