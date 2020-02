El musical 'West Side Story' se estrena en Baluarte este jueves

Hasta entonces, en la Sala Principal del auditorio pamplonés han empezado las labores de montaje de la escenografía firmada por Ricardo Sánchez Cuerda, que ha viajado en seis tráileres desde el Teatre Tívoli de Barcelona -donde ha estado en cartelera durante dos meses- y que incluye decorados para 22 escenas. También el backstage y espacios aledaños como los camerinos han sido ocupados ya por el musical: el vestuario con un centenar de trajes, el attrezzo...

West Side Story llega en el marco de la Temporada 2019/20 de Fundación Baluarte. Se trata de "la mayor historia de amor en el mayor musical de todos los tiempos", que cuenta con partitura de Leonard Bernstein y Stephen Sondheim y que presentará en el auditorio pamplonés la versión original del musical de Broadway, estrenada en el Winter Garden Theatre en 1957 con dirección y coreografía de Jerome Robbins.

El libreto firmado por Arthur Laurents -que para la gira por España ha sido adaptado por David Serrano- se inspira en la tragedia clásica Romeo y Julieta, del dramaturgo William Shakespeare, pero trasladada al Upper West Side neoyorquino de mediados de los años 50, donde dos jóvenes enamorados se ven atrapados por el enfrentamiento entre las bandas callejeras rivales a las que pertenecen: los americanos Jets y los puertorriqueños Sharks. Un amor imposible y su lucha por sobrevivir en un ambiente de odio, violencia y prejuicios da forma a esta producción, que ya triunfó el año pasado en el Teatro Calderón de Madrid con 280 representaciones y que con la gira por España recorrerá 24 ciudades ofreciendo un total de 303 funciones.

Un total de 32 artistas se subirán al escenario de la Sala Principal de Baluarte al son de la música en directo a cargo de 15 músicos que interpretarán Jet Song (La canción de Los Jets), Something's Coming (Algo viene), The Dance at the Gym (El baile del gimnasio), María, Tonight (Por fin), América, Cool (Calma), One Hand One Heart (Una mano, un corazón) o I Feel Pretty (Me siento hermosa).

La puesta en escena del musical dio paso a la película que, con diez Premios Oscar, se convirtió en el filme musical más galardonado de la historia. Su banda sonora batió todos los récords, permaneciendo durante 54 semanas número uno en la lista de los álbumes más vendidos, seguido por Thriller, de Michael Jackson (37 semanas).

Las entradas para West Side Story en Baluarte cuestan entre 29 y 65 euros (según día y zona). Las localidades se pueden adquirir en las taquillas de Baluarte y en la web