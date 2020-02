Ricardo Caballer dispararà a La Marina "la mascletà més sostenible" amb paper i cartó biodegradable

Així ho ha destacat Amstel, que impulsa la iniciativa, i el mestre pirotècnic Ricardo Caballer en una roda de premsa en la qual també han participat el director del Consorci de la Marina, Vicent Llorens i la Fallera Major de València, Consuelo Llobell, informa l'organització en un comunicat.

Amb una durada similar a la de l'any passat, entorn dels 10 minuts, l'espectacle "combinarà els millors elements de la mascletà i el castell de focs artificials, en el que s'està convertint en un gènere propi". L'objectiu és "aprofitar al màxim el potencial de disparar de nit, al costat del mar, en un entorn especial com els voltants del Veles e Vents, però sense perdre la intensitat que caracteritza la tradició pirotècnica valenciana", expliquen.

Com a "mostra del compromís amb la protecció del medi ambient", enguany s'ha aconseguit reduir en un 70% els residus de la mascletà, utilitzant el propi material pirotècnic com a suport, és a dir, "tres quarts de la mascletà desapareixeran totalment sense deixar ni rastre en la ciutat".

En aquest sentit, Ricardo Caballer ha afirmat que "el 30% per cent del material restant utilitzat, i que no és possible que desaparega sense deixar residu, és paper i cartó biodegradable". "El cartó que usarem per als trons desapareixerà en contacte amb l'aigua o el sòl sense causar danys en l'entorn", agrega.

"A més, en aquest espectacle pirotècnic no utilitzarem cap tipus de plàstic ni cap químic considerat, en l'actualitat, com a producte químic nociu per al medi ambient", ha subratllat Caballer.

Igual que l'any passat, els 5.000 trons que componen el terratrèmol aeri estaran allotjats en una plataforma amb 100 metres d'alt per 50 d'ample i concentrarà, en a penes 20 segons, l'esclat de 600 quilos de material pirotècnic en un final "escruixidor".

La Marina, en ser un espai molt obert, permet usar major potència, per la qual cosa s'usaran prop de 1.800 quilos de material pirotècnic, multiplicant per 15 la majoria de mascletaes que es disparen en la Plaça de l'Ajuntament.

Una de les característiques més especials d'aquest esdeveniment és la seua "espectacularitat" i, per açò i com a novetat també enguany, la mascletà serà 100 metres més ampla que l'any passat, la qual cosa suposarà passar de 180 a uns 330 metres en paral·lel a la dàrsena, permetent així que l'espectacle puga ser vist des de més angles i tota la ciutat puga gaudir d'ell.