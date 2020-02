Puig convoca per a aquest dimecres una reunió per a abordar la situació del coronavirus a la Comunitat Valenciana

"Demà al matí he convocat una reunió per a, després de la reunió d'aquesta vesprada i atenent els diferents departaments de la Genealitat que tenen alguna relació amb aquesta qüestió, veure si cal prendre alguna altra mesura", ha explicat.

Amb tot, Puig ha insistit que, en aquests moments, no hi ha "cap cas" detectat a la Comunitat Valenciana, encara que ha reconegut que s'estan "analitzant" la situació d'"unes persones" que podrien tindre "algun contagi".

El cap del Consell s'ha pronunciat així a preguntes dels mitjans, aquest dimarts a Alacant, sobre les paraules de la sotsdirectora general d'Epidemiologia, Hermelinda Vanaclocha, que ha apuntat al fet que "les mesures dràstiques podrien afectar les Falles" si la situació s'assemblara a la d'Itàlia.

Davant això, Ximo Puig ha reclamat afrontar la situació amb el "màxim rigor possible" i que "així" s'està fent des de la Generalitat: "Des de la tranquil·litat s'estan seguint tots els protocols, encara no hi ha cap cas detectat a la Comunitat Valenciana".

"S'està treballant amb les condicions que marquen els protocols internacionals i s'està fent des de la seguretat i sense generar un alarmisme que finalment pot ser contraproduent", ha sostingut.

Qüestionat sobre si s'havia plantejat la situació de suspendre les Falles amb la Junta Central Fallera, Puig ha assenyalat que no tenia coneixement d'açò i ha insistit que "no és una qüestió que estiga per a prendre's una decisió d'aquestes característiques".

"En aquests moments a la Comunitat Valenciana no hi ha cap contagi", ha recalcat i ha incidit que s'actue amb "racionalitat, rigor i sense generar fals alarmisme".

Ximo Puig ha afirmat que "en aquests moments" hi ha "altres malalties" que són "més preocupants", encara que sí existeix una "gran preocupació" pel coronavirus i la seua incidència en el nord d'Itàlia "però cal fer les coses d'una manera assenyada, tranquil·la i seguint criteris mèdics".