Compromís planteja iniciar un procés participatiu per a canviar el nom al Centre de Perfeccionament Plácido Domingo

Així ho ha anunciat el grup parlamentari després que el tenor haja demanat perdó a les dones que li van acusar d'assetjament sexual "pel dolor" que els va causar i haja assegurat que accepta "tota la responsabilitat" per les accions denunciades en els últims mesos.

El seu portaveu, Fran Ferri, ha explicat que "el mal ja està fet a eixes dones que durant la seua carrera musical han estat influenciades per aquest tipus d'assetjament" i "està molt bé que demane perdó" però ara el que li demanen a ell és que "faça un pas arrere en la seua relació amb les institucions valencianes per a no danyar la seua imatge".

Ha remarcat que actualment no hi ha cap contracte de la Generalitat amb Plácido Domingo en el Palau de les Arts ni en cap altra entitat que pertanga a l'administració valenciana, però el Centre de Perfeccionament segueix portant el seu nom.

Per açò han presentat aquesta proposta, que esperen siga debatuda al més prompte possible, perquè el Consell engegue el procés participatiu que òbriga la porta al canvi de nom, ha explicat la portaveu adjunta, Mònica Álvaro, que ha agregat que, "donada la invisibilitat que ha tingut la dona dins de la música", a ells els encantaria que fora el d'una dona.