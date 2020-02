Arranca l'estudi dels usos del temps en Les Corts amb l'objectiu de "racionalitzar la vida dels valencians"

L'objectiu és impulsar una "nova cultura del temps" amb horaris més saludables i una perspectiva de gènere, davant les dos hores de desfasament d'Espanya amb la resta de països europeus. Aquesta comissió, a proposta de Compromís, ha aprovat el programa amb el suport de la resta del Botànic (PSPV i Podem) i l'oposició (PP i Cs), excepte Vox.

Per a impulsar mesures concretes, el parlament valencià estudiarà informes i estudis elaborats per altres comunitats autònomes com Catalunya, Galícia o Andalusia, així com pel Ministeri de Sanitat, el Congrés o la Unió Europea.

A partir d'aquesta base, durant els pròxims sis mesos desfilaran per la comissió representants de la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols, la Iniciativa per la Reforma Horària i desenes de catedràtics i sociòlegs com Jorge Moruno.

Altres compareixents destacats seran l'expert en son Gonzalo Pin, director de la Unitat de la Son de Quirónsalud València i coordinador del grup d'experts creadors d'aquest pla de treball, juntament amb pediatres, infermeres o fisiòlegs.

De l'àmbit laboral donaran la seua visió representants de la patronal valenciana CEV, els sindicats UGT-PV, CCOO PV, CSI·F i Intersindical, Associació d'Empresàries i Professionals de València (EVAP) o el Future Work Institute, a més d'advocats o psicòlegs empresarials.

Dos dels ponents amb nom propi seran Mª José Bosca, treballadora de Carrefour, i Ramón García Furquet, 'country manager' d'Edwards Lifesciencies, escollit per ser una empresa acollida a la norma segell d'horaris racionals.

Per part de les empreses, aportaran la seua visió responsables de recursos humans de Consum, Gioseppo o Zataca Systems i de la Cambra de comerç, la Confederació Espanyola de Comerç, la Patronal del Tèxtil Valencià o Justícia Global Alimentària. Del món educatiu se sumaran la confederació de pares Gonzalo Anaya, el Consell Escolar Valencià, la Fundació Jaume Bofill o la federació de centres Feceval.

FEMINISTES, ESPECIALISTES EN POLÍTIQUES DE GÈNERE I EXPERTS EN TELEVISIÓ

I de la part social, la feminista argentina Marcela Jabbaz Churba, l'experta en conciliació Nuria Chinchilla, la doctora especialitzada en polítiques de gènere Carmen Castro o Soledad Murillo, ex-secretària d'Estat d'Igualtat. També compareixeran periodistes i representants d'À Punt o la Unió de Periodistes Valencians, així com el catedràtic José Miguel Contreras, director d'un informe sobre el retard del 'prime time' en la televisió espanyola.

A partir de totes aquestes visions, després d'un mes d'estudi, Les Corts remetran el dictamen final al Congrés i al Govern central perquè prenguen en consideració les recomanacions. En totes es posarà l'accent en la infància i l'adolescència, l'esport i l'oci actiu, la corresponsabilitat i conciliació i els hàbits de consum i el seu impacte en el medi ambient.