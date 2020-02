Cs advierte del "caos de tráfico" al no borrar de Ronda Histórica las marcas de colores por los Reyes y maratón

En este sentido, ha exigido al equipo de gobierno que "elimine de inmediato" los restos de estas señalizaciones que "están generando un grave problema de movilidad entre los cientos de vehículos que circulan a diario por una zona ya de por sí saturada de tráfico".

En un comunicado, Pimentel ha lamentado "la falta de celeridad" del Ayuntamiento de Sevilla para "eliminar estas guías en el suelo", que "están provocando cierta confusión entre los conductores que transitan por la Ronda Histórica".

Así, ha advertido de que "ya nos han llegado varias denuncias de entidades vecinales y conductores particulares que dudan por dónde tienen que circular a causa de estas señalizaciones", incluso "algunos las confunden con limitaciones provisionales al tráfico con motivo de una obra o un corte de calle puntual".

El líder de Cs en el Consistorio hispalense ha criticado que una de las líneas del suelo, concretamente la de color rojo, "está pintada desde la Cabalgata de Reyes Magos", es decir "desde hace casi dos meses", sin que "el equipo de gobierno haya hecho absolutamente nada por eliminarla". "No sé si están esperando a que las borre la lluvia o el desgaste de los vehículos, pero lo cierto es que Sevilla no puede permitirse que una de las principales vías de tráfico sea una amalgama de líneas sobre el suelo que ya no cumplen ninguna función práctica", ha señalado.

Pimentel ha pedido que también se eliminen las líneas verdes que han servido este fin de semana como guías para los corredores de la maratón y que "al igual que las otras ya no cumplen función alguna". Al respecto, teme que "van a tener que seguir pasando los días y que nadie de este Ayuntamiento va a asumir una responsabilidad tan sencilla", ya que "la solución es tan sencilla como borrar definitivamente lo pintado". "Es un hecho que demuestra que hay una dejadez manifiesta por parte del equipo de gobierno del PSOE", ha concluido.