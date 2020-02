El No Surrender Festival en homenaje a Springsteen se celebrará en Mollerussa en junio

20M EP

La cuarta edición del concierto homenaje al cantante Bruce Springsteen No Surrender Festival se celebrará este año en Mollerussa (Lleida) los días 26 y 27 de junio y los cerca de mil músicos que previsiblemente participarán interpretarán 'Dancing in the Dark'