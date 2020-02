'Tractorada' de los agricultores sorianos para defender el campo el próximo el 11 de marzo

El presidente de Asaja Soria, Carmelo Gómez, el presidente de Upa, Raúl Ramírez, y el representante de Upa, José Eduardo Montes, han explicado que la marcha saldrá de las localidades de Abejar, Almarza, Almajano, Ágreda, almenar, Monteagudo de las Vicarías, Medinaceli, Almazán, Berlanga de Duero y San Esteban de Gormaz con destino a Soria.

La tractorada arrancará a las 7.30 horas desde las localidades más lejanas con el objetivo de que a las 13.00 horas llegue la manifestación a pie hasta la Subdelegación del Gobierno y la delegación Territorial de la Junta.

La 'tractorada' entrará a la ciudad por tres puntos diferentes, pasará por la Subdelegación del Gobierno en Soria y por la delegación de la Junta, y acabará en Los Pajaritos donde los agricultores dejarán sus tractores para comenzar la marcha a pie. La jornada reivindicativa finalizará con una comida en el aparcamiento de Los Pajaritos para todos los participantes.

El presidente de Asaja ha explicado que se utilizarán las autovías, con el compromiso de las administraciones, "usando solo un carril" y ha pedido a todos los manifestantes "cumplir con las normas" y colaborar con las fuerzas del orden público en esta jornada reivindicativa.

"Dijimos que si no se nos hacía caso tendríamos que volver de otra manera, por lo que confiamos en que no tengamos que tomar otras medidas", ha señalado Carmelo Gómez, que ha reconocido que no le da "nada de confianza" las medidas que presuntamente va a adoptar el Consejo de Ministros por lo que ha pedido "hechos".

Carmelo Gómez ha subrayado que los motivos "son los mismos" por los que se manifestaron el pasado 31 de enero y que pasan por "luchar por la provincia y por el campo" reivindicando "el aspecto económico, los daños de la fauna y los ataques y la criminalización sufrida por parte de grupos ecologistas" así como otros aspectos como una "PAC digna o que no haya competencia desleal con otros países".

DEFENDER EL PRODUCTO LOCAL

Raúl Ramírez ha señalado que la carretera "va a ser por un tiempo de los agricultores" ya que otro de los objetivos de este acto en el que buscan hacerse visible es "expresar que la vida de Soria depende mucho de la vida de los pueblos".

"A las administraciones les da igual que una patata venga de San Esteban de Gormaz o de Marruecos", ha lamentado Gómez, que ha pedido "colaborar a toda la provincia" desde el campo a las empresas y al sector servicios ya que en esta protesta van todas las asociaciones agropecuarias de la mano.