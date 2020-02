Cermi mira al horizonte "con esperanza" en CyL, donde se ve la discapacidad como sector que "merece la pena"

Así lo ha puesto de manifiesto Pérez Sánchez tras recoger la Medalla de Oro de las Cortes, concedida al Comité Autonómico de Personas con Discapacidad (Cermi), con motivo de la celebración del 37 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Predif, Aspace, Cocemfe, Once CyL, Down Castilla y León, Federación de Asociaciones de Personas Sordas, Salud Mental, Autismo CyL, Plena Inclusión y Feacem son las once entidades que forman parte del Cermi y cuyos responsables han recibido, uno por uno, el reconocimiento concedido por las Cortes.

"Se trata de la condecoración regional de mayor rango", ha precisado Juan Pérez Sánchez, quien ha manifestado su "gratitud" a la Mesa de las Cortes y a todos los grupos políticos así como a toda la sociedad castellanoleonesa porque se trata de reconocer a Cermi como "instrumento fundamental para trasladar a la sociedad la realidad de las personas con discapacidad y sus familias evitando prejuicios y estereotipos".

Cermi tiene la obligación de "trasladar a los poderes públicos, agentes y operadores de la sociedad propuestas constructivas, articuladas y contrastadas técnicamente" ha explicado el presidente del este organismo, quien ha precisado que lo peor es caer "en el conformismo" por lo que ha apelado a la necesidad de seguir "adelante con humildad"y huir "de posibles zonas de confort" tanto en el ámbito de la discapacidad como en el tercer sector de acción social.

Se trata de "construir un presente muy fuerte y un futuro que de mucha esperanza y certidumbre al sector", ha precisado Pérez Sánchez, quien ha enumerado los retos a los que hacer frente como la prolongación de la esperanza de vida, el cambio en las estructuras sociales, los efectos de las sociedad de la información o los nuevos desarrollos normativos.

Por ello, el presidente de Cermi cree que se trata de "una búsqueda permanente de fórmulas futuristas" ya que se trata de un colectivo "con necesidades crecientes" y así se ha referido a la necesidad del trabajo en red, de la interlocución permanente con las administraciones, la sostenibilidad financiera, la mayor profesionalización del las entidades, la colaboración con otros sectores, el impulso del voluntariado o más sinergias entre la dimensión tecnológica y la social.

Pero sobre todo, como ha puesto sobre la mesa Juan Pérez Sánchez, es necesario "cambiar en mayor medida la mentalidad sobre ciertos elementos que son de vital importancia" a través de pilares "imprescindibles" como son, en primer lugar los medios de comunicación, por la importancia que tienen en la aproximación a este colectivo evitando estereotipos; en segundo lugar la comunidad, como "un lugar agradable que no cree mecanismos de exclusión", o el propio colectivo de discapacidad para que las personas sean valoradas no sólo desde una perspectiva médica "sino desde los factores sociales y ambientales que la rodean".

BUENA NOTICIA

Y aunque el presidente de Cermi ha reconocido que los recursos públicos no son suficientes para atender la demanda de las personas ha querido dar una "buena noticia" y así ha reconocido que todas las entidades que trabajan con personas con discapacidad se consideran "bastante afortunadas" por vivir en una Comunidad donde los grupos políticos "han considerado al sector social y a la discapacidad como un colectivo que merece la pena".

Al hilo de ello, Juan Pérez Sánchez ha asegurado que se está permitiendo a estas entidades tener una interlocución "permanente" que está posibilitando políticas para proteger a las personas más vulnerables, además de que se ha creado una Comisión Permanente de Discapacidad y se está trabajando en diferentes direcciones con la Consejería de Empleo en lo que tiene que ver con el empleo público en discapacidad porque es un colectivo "con unas oportunidades laborales y unas tasas de desempleo intolerables".

Con la Consejería de Educación se están buscando fórmulas que permitan titular a este colectivo para que tenga más facilitad para acceder al mercado laboral; con Sanidad se hacen permanentes actuaciones para adecuar la atención a este colectivo; con Cultura para dotar a las personas con discapacidad de las herramientas necesarias para facilitarles su comprensión y con Economía para dar a estas personas de "una estabilidad financiera".

Pero la administración "de referencia", como ha reconocido el presidente de Cermi, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, está permitiendo "grandes avances para el sector social y, en concreto, para la discapacidad" y así ha citado el anteproyecto de ley del tercer Sector y Voluntariado, el decreto de derechos y garantías de las personas con discapacidad o la creación de la futura red social.

A pesar de ello, el presidente de Cermi ha dejado claro que la labor social en materia de discapacidad es "una carrera de fondo" que en Castilla y León comenzó hace ya tiempo, por lo que ha tenido palabras de agradecimiento para los equipos de Gobierno anteriores, además de que también ha recordado al Tercer Sector, "como elemento necesario en la búsqueda conjunta de actuaciones que mejoren la vida de las personas"; al mundo de la universidad, "cada vez más sensible" con este colectivo; a los operadores jurídicos, "que acercan la Justicia a las especiales circunstancias del colectivo"; a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a los órganos consultivos de la Junta porque ponen a disposición de estas personas "su buen hacer y orientación".

Todo ello ha permitido "sentar una sólidas bases en materia social y de discapacidad que permiten mirar al horizonte con esperanza" y que convierten a Castilla y León "en referente".

Juan Pérez Sánchez ha concluido su intervención dando las gracias al tiempo que ha expresado su convencimiento de que "el movimiento de la discapacidad es un factor de mejora colectiva no solo para las personas con discapacidad y sus familias, sino para toda la sociedad" y así, ha matizado que las capacidades "son una circunstancia temporal" ya que en algún momento de la vida todos pasarán por una situación de discapacidad.