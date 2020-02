¿Qué pasó en el accidente del Metro de Valencia del 3 de julio de 2006?

El 3 de julio de 2006 tuvo lugar en el tramo subterráneo, entre las estaciones de Plaça d'Espanya y Jesús de la Línea 1 de Metrovalencia, elaccidente más grave de la historia de FGV, con un balance de 43 muertos y 47 heridos.

Las primeras confirmaciones de la caja negra del convoy del metro siniestrado revelaron que el tren circulaba a 80 kilómetros por hora en una curva en la que la velocidad estaba limitada a 40 kilómetros.

El 5 de julio, la Catedral de Valencia acogió el multitudinario funeral en memoria de las personas fallecidas en el accidente de metro ocurrido en esta ciudad, y que fue presidido por los Reyes.

El accidente despertó el lado más solidario de los valencianos que acudieron masivamente a donar sangre, doblando el número habitual de donaciones que se se registraban en el Centro de Transfusiones de la Comunitat.

La resolución judicial

El pasado 27 de enero de 2020, la jueza suspendió el ingreso en prisión de los cuatro condenados a 22 meses de cárcel por el accidente de Metrovalencia, en la sentencia que dictó tras el acuerdo de todas las partes con el fallo.

La Fiscalía Provincial de Valencia acordó con las acusaciones particulares y las defensas implicadas en el caso por el accidente, la absolución de los cuatro directivos implicados, entre ellos Marisa Gracia, ex gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Los otros cuatro directivos que resultaron condenados a 22 meses de cárcel, no ingresarán en prisión siempre que no incurran en nuevos delitos en un plazo de tres años y medio, según dictó la juez titular del Juzgado Penal 6 de Valencia, una decisión con la que estuvieron de acuerdo las acusaciones.

Según informaron las partes, los directivos que resultarán condenados fueron Vicente Antonio Contreras, Juan José Gimeno Barberá, Francisco García Sigüenza y Sebastián Argente. La acusación se retiró contra Manuel Sansano, Luis Miguel Domingo, Salvador Orts y Marisa Gracia.

La Asociación de Víctimas del Accidente del Metro del 3 de Julio (AVM3J) reclamaba en su escrito inicial de acusación una condena de cuatro años de prisión -cinco meses más que la Fiscalía- para cada uno de los ocho acusados por este suceso, por considerarlos autores materiales -por omisión o cooperación necesaria- de 43 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 47 delitos de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.

La presidenta de la asociación ha valorado la sentencia ha asegurado que están "contentos" porque han "conseguido todo lo que se podía conseguir, más allá incluso de lo que se podía imaginar".

4 directivos d FGV han asumido su responsabilidad en el accidente, reconociendo la mala gestión d la empresa, lo q también incluye a Marisa Gracia al ser la máxima responsable d FGV. Aunque no se le pueda imputar responsabilidad penal, queda señalada su responsabilidad de gestión pic.twitter.com/OAiBiwoP8Y — ASOC.VICT. METRO 3J (@avm3j) February 24, 2020

• Marisa Gracia Jiménez,

• Vicente Contreras Bómez,

• Francisco García Sigüenza,

• Juan José Gimeno Barberá,

• Manuel Sansano Muñoz,

• Sebastián Argente Cuesta,

• Luis Miguel Domingo Alepuz,

• Francisco Orts Pardo pic.twitter.com/9PsjuMZacj — ASOC.VICT. METRO 3J (@avm3j) January 21, 2020

Las concentraciones de las víctimas

Tras la sentencia, las víctimas del accidente de metro de València han convocado la última concentración "como despedida de todas las personas" que les "han apoyado a lo largo de estos años". "Ahora podremos cerrar esta etapa y pasar página. Por fin podremos retomar nuestras vidas, y descansar", ha manifestado la presidenta de la asociación, Rosa Garrote. La asociación celebrará una última concentración el próximo día 3 de marzo a las 19 horas en la plaza de la Virgen de València.

"Por fin se demuestra que tenemos razón, que nuestra lucha era justa. Este reconocimiento por parte de la empresa pone en valor nuestra lucha, a la vez que deja en evidencia a todas las personas que lo han estado negando año tras año", han celebrado las víctimas.

La historia del Metro de València

El Metro de València nació hace 32 años. El 8 de octubre de 1988, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ponía en servicio el primer tramo subterráneo que permitía que València se convirtiera en la tercera ciudad española con metro, junto con Madrid y Barcelona.

Este primer tramo subterráneo unía las líneas de ferrocarril de vía estrecha del norte de la ciudad en dirección a Llíria y Bétera, con la del sur hacia Villanueva de Castellón, a través de un túnel de siete kilómetros de longitud, con ocho estaciones: Beniferri, Campanar-La Fe, Túria, Ángel Guimerà, Plaça Espanya, Jesús, Patraix y Hospital (hoy Safranar).

FGV inició su servicio comercial el 1 de enero de 1987, una vez completado el proceso de transferencia de las líneas de FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) a la Generalitat, pero no fue hasta el 8 de octubre de 1988 cuando entró en servicio el primer tramo subterráneo.

La red de Metrovalencia ha ido creciendo hasta consolidarse como una explotación que combina metro, tranvía y servicio de cercanías. En 1988 contaba con 123,7 kilómetros de red -de los cuales únicamente 7 eran subterráneos-, con 79 estaciones -ocho soterradas- y 18.324.124 viajeros.

Tras la apertura del primer tramo subterráneo, el 21 de mayo de 1994 se puso en servicio la Línea 4 de tranvía, con 9,7 kilómetros y 21 paradas. Esta actuación permitió que la ciudad de València fuese pionera en España en la reimplantación de este sistema de transporte. La resolución judicial