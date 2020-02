La Subdelegación pide a los olivareros "coherencia y racionalidad" en sus acciones de protesta

En declaraciones a los periodistas, Madueño ha incidido en que la Constitución española contempla que todo el mundo tiene derecho a manifestar sus opiniones, "lo que ocurre es que tenemos que entender que los derechos de unos llega un momento en el que chocan con los derechos de los demás".

"Realmente creo que llevar a cabo acciones que vulneran los derechos de otros ciudadanos sin digamos ni orden ni control, creo que no es no es una medida de urbanismo y de comportamiento cívico", ha señalado Madueño.

La subdelegada ha subrayado el carácter pacífico y sin incidencias de las concentraciones que se llevaron a cabo este lunes en los 97 municipios de la provincia de Jaén y en las que participaron unas 20.000 personas convocadas por COAG, UPA, Asaja, Cooperativas Agro-alimentarias e Infaoliva.

En lo que respecta a los cortes de carreteras que no habían sido comunicados y de los que se desmarcaron las organizaciones agrarias, Madueño ha indicado que todavía está "pendiente la evaluación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Con respecto al corte de este martes en la A-4, entre La Carolina y Santa Elena, la subdelegada ha señalado que se trata de una protesta de la que han tenido conocimiento a través de las redes sociales y en lo que "no hemos podido intervenir de ninguna manera y tampoco tenemos identificado quienes son los organizadores".

Ha apuntado que ha sido un grupo de unas 600 personas las que sobre las 7,30 horas han ocupado la calzada en ambos sentidos a la altura del kilómetro 264 y "cerca de los túneles" de Despeñaperros por lo que se trata de "una situación delicada en cuanto a riesgo por la cercanía con los túneles".

"La Guardia Civil está preparada, tiene los medios necesarios, las unidades necesarias, así como las unidades de apoyo" que se han desplazado desde otras provincias, según ha informado la subdelegada. Ha destacado que lo que se está intentando es "la negociación para que la retirada de esas personas se produzca de manera voluntaria", al tiempo que ha señalado que la actitud de los manifestantes es "pacífica" y no ha habido "barricadas" ni se han registrado altercados.

La subdelegada ha querido hacer hincapié en que "sin duda, los olivareros y todo el sector del aceite de oliva está reivindicando unas medidas" ante una situación que es "claramente injusta para los productores en origen" y que "desde el Gobierno se reconoce perfectamente claro que es así".

Por eso, ha avanzado que el Consejo de Ministros va a dar luz verde a una serie de medidas dirigidas "específicamente al sector del olivar" y a la agricultura en general.

En lo que respecta a las protestas del pasado 30 de enero con el corte de las principales carreteras de la provincia de Jaén y el inicio de la notificación de multas por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico, Madueño ha querido dejar claro que las sanciones no son por participar en las manifestaciones, sino por incumplimientos en materia de seguridad vial.

La subdelegada, que no ha concretado el número de sanciones asegurando que no lo conoce, ha apuntado que las multas son por cuestiones tan diversas como circular a una velocidad no adecuada por la autovía, no llevar cinturón, hablar por el móvil o incluso no tener pasada la ITV por parte de alguno de los vehículos agrícolas que participaron en la protesta.

Sobre los expedientes administrativos a las organizaciones que convocaron las protestas del 30 de enero por incumplimientos de la resolución en la que se establecía cómo se llevarían a cabo los cortes en la A-4, A-44, A-32 y A-316, Madueño ha señalado que se está recabando información y que disponen de seis meses para tramitar dichos expedientes.

Las protestas del pasado 30 de enero han conllevado, según las últimas cifras conocidas, ocho personas detenidas y 27 investigadas por los diferentes altercados registrados en los cortes de carretera, pero principalmente por el ocurrido en la A-4, a la altura de La Carolina, y que no estaba autorizado.