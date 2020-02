López Miras insiste en que el BEI "preautorizó" el préstamo al Mar Menor y acusa al Gobierno central de obstaculizarlo

"Ciertamente, el BEI no puede avanzar en esa concesión hasta que el Ministerio de Hacienda no dé su conformidad y, lamentablemente, la ministra de Hacienda lo que ha hecho público es que no va a dar su conformidad a ese préstamo", según ha hecho saber López Miras en una rueda de prensa.

En concreto, López Miras ha contestado de esta forma al ser preguntado por las declaraciones del diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Martínez Baños, que dijo que al BEI "no le consta que exista ningún préstamo preconcedido a la Comunidad Autónoma para la recuperación del Mar Menor".

"Siento una profunda tristeza cuando veo cómo, decisión tras decisión, el Gobierno central y el PSOE, en lugar de ponerse al lado del Gobierno de la Región, se pone en contra", según López Miras. Todo ello, añade, a pesar de que el Ejecutivo murciano "tiende la mano" a los socialistas

El presidente del Gobierno regional ha reprochado al PSRM-PSOE que "se ponga en contra de la Región" en lugar de "intentar ayudar, de intentar colaborar, de dialogar y de intentar trabajar unidos, como murcianos que somos, y ayude con la influencia que pueda tener en un Gobierno central".

"En lugar de ayudarnos a que el Ministerio de Hacienda dé la autorización para este préstamo de 320 millones de euros para hacer frente a las medidas necesarias para la protección integral del Mar Menor, el PSRM-PSOE se pone en contra de la Región de Murcia y del Gobierno regional", ha criticado López MIras.

En concreto, ha señalado que el PSRM-PSOE "intenta justificar a aquellos que nos están negando un préstamo de 320 millones de euros que es esencial para reparar los daños de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) y para ejecutar medidas imprescindibles para la protección del Mar Menor".

EL BEI DIO SU "CONFORMIDAD"

Ha recordado que el Gobierno regional remitió el pasado mes de octubre al BEI "toda la documentación necesaria" para que autorizase este crédito de 320 millones de euros y, en noviembre, el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Cledrán, se reunió con la vicepresidenta del BEI, Emma Navarro.

"La propia vicepresidenta del BEI manifestó a los medios de comunicación la voluntad de autorizar este crédito", según López Miras, quien ha especificado que el crédito tiene que pasar varios trámites, pero el "imprescindible" consiste en que el Gobierno nacional del país al que va destinado ese crédito dé su conformidad.

En este sentido, ha asegurado que la primera fase de ese trámite "ya se ha pasado" en noviembre y el préstamo "ya se ha preautorizado por parte del BEI". En concreto, explica que esa primera fase consistió en enviar la documentación al BEI, que el Banco la analice y comunique que está en disposición de poder financiar los solicitado.

Sin embargo, remarca que el BEI "no puede seguir avanzando en la formulación de ese crédito si no tiene la autorización y la conformidad del Ministerio de Hacienda".

"Lo grave de esto, y yo creo que es lo que nos tendría que escandalizar a todos como murcianos, es que el Minsiterio de Hacienda y el Gobierno central, ante una catástrofe nacional y medioambiental como es la del Mar Menor, ha dicho que, o subimos impuestos, o en modo alguno dará la conformidad a ese crédito del BEI", según López Miras.

López Miras ha insistido en que el BEI, en declaraciones de su vicepresidenta a diarios nacionales, "dijo que el préstamo tenía toda la conformidad posible para ser concedido, que ya había analizado la documentación y expresó públicamente toda la proactividad del Banco para poder concederlo".

A este respecto, López Miras ha mostrado su voluntad de "ir más lejos" y se ha comprometido a que "traerá" ese préstamo en un plazo de tiempo "breve" si la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, autoriza el crédito por escrito.