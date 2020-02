Sharon Stone desvela su experiencia en una 'app' de citas: "No busco sexo con un extraño, prefiero una sonrisa"

A finales del año pasado, si alguien se metía en la app de citas Bumble -muy similar a Tinder, solo que en este caso, tras el match, las mujeres han de ser quienes empiecen la conversación y solo tienen 24 horas para ello-, podía ver a una tal Sharon, de 61 años, que usaba fotografías de la famosa Sharon Stone.

Nadie daba un duro porque fuera la mismísima protagonista de Instinto básico (cuyo célebre cruce de piernas recreó recientemente) quien estuviese buscando ligar a través de la web, así que le banearon (eliminaron) la cuenta sin preguntarle siquiera.

Ella, indignada, y con ganas de encontrar el amor, no entendía el bloqueo, si bien es cierto que recibió varias denuncias a su perfil porque muchos otros usuarios lo consideraban falso. Así que ni corta ni perezosa entró en su cuenta de Twitter y escribió: "Oye, Bumble, ¿ser yo misma es motivo de exclusión?".

Aunque rápidamente se hizo público que la intérprete de Casino utilizaba las aplicaciones de citas -como si eso supusiese algún desprestigio hoy en día-, ella estaba contentísima de ser readmitida y poder volver a disfrutar hablando con sus pretendientes que, ya sí, sabían que era ella.

Ahora, hablando durante una entrevista con Entertainment Tonight, Sharon Stone ha explicado la experiencia que supone estar conociendo a varios hombres a través de una pantalla. Y, tal y como lo cuenta, parece que se lo está pasando de maravilla.

"Me divierto mucho. Por ahora, he conocido a un par de personas encantadoras y he hecho otro par de amigos", ha desvelado, asegura que ella está buscando "a alguien que quiera tener una relación amorosa y empática". Es decir, que no está en Bumble por algo pasajero.

"No quiero tener sexo con un extraño. En este momento de mi vida, obtengo más satisfacción física, espiritual y emocional de una sonrisa, una carcajada, una conversación o una mirada sexy", ha confesado la actriz, que recientemente, tras revelar que hubo directores que le pidieron que se sentara en su regazo, afirmó: "No sé si quiero a un hombre en mi vida. Ni ahora ni nunca".

Sea como fuere, Sharon Stone está abierta a conocer gente que le aporte y que sea algo sentimentalmente recíproco. Eso sí, suele tener fijación por los hombres bastante más pequeños que ella: a Angelo Boffa, un agente inmobiliario, le sacaba 18 años; el actor David Deluise era 13 años menor que ella; pero la mayor diferencia fue con el modelo Martin Mica, del que le separaba casi un cuarto de siglo (24 años). Eso sí, aquí hay suerte: Sharon Stone se ha declarado "fan del arte español.