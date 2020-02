Dos españoles que viajaron a Venecia denuncian que unos médicos se rieron de ellos por su temor al coronavirus

"Se rieron de nosotros y no siguieron los protocolos". Esta es la denuncia de una pareja de catalanes que llegaron la semana pasada de Venecia (Italia) y, "por precaución y para pedir información" sobre los peligros del coronavirus, acudieron al Hospital Universitari General de Catalunya.

Cuenta Javier Delgado, de 36 años, que el pasado martes 18 de febrero viajó a Venecia junto a su mujer para realizar una escapa relámpago de menos de 48 horas. Durante su corta visita, cuando todavía no se había cancelado el carnaval en la turística ciudad, vio a "muchas personas asiáticas con mascarilla".

"Al llegar nos realizaron un control de la temperatura y no tuvimos problemas.En cambio, al volver el pasado miércoles 19 de febrero por la noche ya no había nadie en el aeropuerto de Barcelona y no pasamos ningún control a pesar de venir de Italia", relata al otro lado del teléfono este autónomo de Sant Vicenç de Castellet. La semana pasada, sin embargo, todavía no habían saltado las alarmas referentes al norte de Italia, donde ya han muerto siete personas con coronavirus.

"Este domingo (por el 23 de febrero) quise ir al hospital para visitar a mi abuela, pero me recomendaron acudir antes a un centro médico para pedir información, ya que me "me fui y volví resfriado", relata Delgado, y "mi mujer empezó este domingo con mocos y dolor de cabeza". Una vez en el Hospital Universitari General de Catalunya, los médicos "se rieron de nosotros y a mi mujer no quisieron ni atenderla. Le dijeron que era una tontería".

Al presentar la correspondiente queja, "la jefa del servicio de Enfermería nos pidió que nos quedáramos para que nos atendiera otro médico", continúa este catalán, "pero nos fuimos a los Mossos d'Esquadra, que nos dijeron que habíamos sufrido mala praxis médica y que acudiéramos a otro centro que siguiera el protocolo del coronavirus".

Según el relato de Delgado, después se fueron al Centro Médico Teknon, también de gestión privada, donde les atendieron "sin problemas y siguiendo el protocolo". Los médicos descartaron coronavirus y les recomendaron que vigilaran su estado de salud durante los siguientes 24 días. En caso de aparecer los síntomas (tos, fiebre y dificultad para respirar), deberán acudir al Hospital Clínico de Barcelona.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Hospital Universitari General de Catalunya pero por el momento no ha obtenido respuesta.

Aumento llamadas al 061

La consellera catalana de Salud, Patricia Gómez, ha apuntado que han notado un aumento de las llamadas al servicio 061 Salud Responde de ciudadanos que piden resolver dudas sobre el coronavirus, especialmente de personas llegadas desde Italia, "que es lo que parece que más preocupa".

Cabe recordar que el país ha confirmado la séptima víctima mortal por el nuevo coronavirus en su territorio, al tiempo que ha elevado el número de afectados a 230. Con todo, Gómez ha insistido en que el coronavirus es "una enfermedad leve" en la mayoría de los casos, "más que la gripe", y que su mortalidad afecta a personas mayores y con enfermedades crónicas.

Asimismo, la consellera ha recordado la importancia de mantener las mismas precauciones y medidas de higiene que con la gripe, una enfermedad con "más letalidad y capacidad de transmisión".