¿Cuánto cuesta poner las cadenas para la nieve? Con este modelo, 30 segundos

Durante el invierno hay que tomar una serie de medidas y precauciones para aumentar la seguridad al volante, y llevar cadenas en el maletero es una de ellas. Las cadenas se utilizan cuando hay nieve en la carretera y, además de llevarlas, hay que saber ponerlas.

Después de más de cien años en el mercado, muchos son los fabricantes que han apostado por innovar en este sector del mercado que para muchos conductores no es opcional, ya que en zonas de montaña es obligatorio colocar las cadenas y la multa por no llevarlas puestas cuando se considere necesario podrá ascender hasta los 200 euros. Eso sí, en un control rutinario no podrán sancionarte por no llevarlas en el maletero, ya que no están catalogadas como equipamiento indispensable.

De entre todos los estilos de este dispositivo que se han desarrollado, son conocidas las cadenas de metal, las de tela y las mixtas. Pero desde hace ya unos pocos años, llegó al mercado una nueva variante cuya principal aportación novedosa es el ahorro de tiempo: son tan sencillas de colocar que basta con medio minuto.

Spikes Spider

Estas cadenas ultra rápidas se llaman Spikes Spider y su fabricante es Confon AG, de una región en Suiza (no es raro que hayan decidido desarrollar este tipo de producto). Están hechas de un material ligero y resistente y tienen forma circular con radios. Estas piezas se colocan en la rueda y se ajustan gracias a una ficha que hay en el centro de su estructura.

Simplemente hay que apoyarlas en las ruedas tractoras y presionar. Sin necesidad de levantar el coche con un gato y pudiendo ajustarlas cuando el coche ya esté en una zona con nieve. Están recomendadas para coches pesados, aunque desde la web oficial se pueden seleccionar diferentes medidas. Es cierto que tienen un precio elevado, pero puedes encontrarlas en Amazon con algún descuento.