Feijóo llama a la calma en plena crisis del PP: "Lo valioso es sumarse a la política que une y no a la que separa"

Llegaba Alberto Núñez Feijóo a Madrid bañado en expectación. Escoltado por Pablo Casado y Teodoro García Egea, el presidente de la Xunta y candidato del PP a las elecciones gallegas del próximo 5 de abril sabía lo que había: tocaba capear el temporal. Con el PP involucrado en una crisis interna difícil de ocultar, Feijóo apostaba por el sosiego. Alfonso Alonso, Carlos Iturgaiz, el futuro de Galicia...Muchos temas sobre la mesa.

En un desayuno informativo de Nueva Economía, Feijóo fue presentado por el exalcalde de Coruña, Paco Vázquez -que sostuvo que es un político que "da continuidad a la Transición-, y apuntó que va a intentar "por cuarta vez consecutiva" ostentar el "honor" de seguir al frente de la Xunta. Ese es su gran reto: revalidar la mayoría absoluta. Aunque no todas las encuestas la dan por segura, e incluso le pueden hacer depender de Vox.

Empezó centrando su discurso en lo "valioso de sumarse a la política que une y no a la política que separa". Definió Feijóo Galicia como su "gran pasión", queriendo dejar de lado la perspectiva nacional que se le podía dar a su intervención. Hay "dos actitudes diferentes hacia lo gallego", continuó: una de respeto y otra de reproches, que consideró "minoritaria". Eso sí, no dio importancia a las mayorías absolutas. "Solo me han convertido en aprendiz de mi pueblo", esgrimió. Y sentenció: "No hay otro secreto, Galicia al PP se lo ha enseñado todo".

Tras un repaso por los lemas de campaña del PP gallego, enarboló las figuras de Fraga y Fernández Albor, y situó al PP en el concepto de "trazabilidad". En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de que las formaciones políticas evolucionen. "El aspecto más valioso del respaldo obtenido es que no se trata de algo incondicional", advirtió, porque "Galicia no es del PP", sino que el PP "es de Galicia". Para Feijóo, la Galicia que respalda a los populares es "libre e inconformista, como debe ser".

Rechaza la política "de bloques"

El riesgo que corre Alberto Nuñez Feijóo es que la izquierda pueda sumar tras el 5-A, pero él rechaza la "suma de siglas". ¿Por qué? Porque su modelo "no es el feudalismo político", dijo. Esto, asimismo, podría ser aplicable tanto a un acuerdo con Ciudadanos como a cualquier pacto con Vox. "Queremos ser interpretes de la gente, no decirles que tienen que pensar de una forma u otra", comentó. Este plan es "antagónico" a la política "de bloques".

Ya en ese punto de su discurso, el candidato marcó el fracaso del "nacionalismo independentista" y del "antinacionalismo" contra la "cultura gallega". Dijo Feijóo que "ambos extremos" coinciden en la "exclusividad", que es excluyente: "Ambos piensan que ser gallego y español es incompatible". Feijóo no entiende "Galicia sin España ni España sin Galicia".

"Quiero seguir dejando Galicia al margen del lío político nacional, que ni me gusta ni me representa"

"El modelo gallego es el que más tiempo ha combatido el nacionalismo excluyente", reivindicó el presidente de la Xunta. El logro se ha alcanzado, prosiguió, siendo "proactivos". Galicia, según sus palabras, es "un tesoro a fomentar". En su defensa de lo gallego, una tesis que copó todo su mensaje, Feijóo se apoyó en datos, pero también y sobre todo en palabras. Tuvo en ese punto críticas para el Gobierno de Pedro Sánchez por hacer foros "a medida del separatismo" o la cesión de la Seguridad Social al País Vasco, así como la devolución del IVA a las comunidades autónomas.

Sobre esto precisamente, Feijóo lamentó que se "premie" a quienes son desleales, en referencia a Torra, en lugar de a los que "nunca lo hemos sido". Por ello, defendió el proyecto del PP "frente a otros vinculados a una sola persona". Ya mira a las elecciones: "Me propongo volver a empezar".

En una parte dura de su speech, Feijóo tildó de "frívolo" contar "cuántas naciones somos". Así, según el popular, Galicia es "clave" para que España "recupere el rumbo". No se quiso mojar el candidato en clave nacional, y dribló cualquier polémica. Tuvo cintura Feijóo y en ese laberinto fue capaz de defender Galicia sin involucrar a Casado y sus decisiones en su mensaje: autogobierno, autonomía, Galicia en España y España con Galicia. "Integrador, solidario y útil", fuera de la "deslealtad a la Constitución". Ese es el proyecto de Feijóo, que además no quiere que le salpiquen las turbulencias de Génova.