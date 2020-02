Una investigación del sindicato de la ópera de EE UU concluye que Plácido Domingo abusó de 27 compañeras

Una investigación llevada a cabo por el sindicato estadounidense que representa a los artistas de ópera ha concluido que el cantante Plácido Domingoacosó sexualmente o abusó de su poder con más de dos docenas de personas, que dijeron haber sido acosadas sexualmente o presenciaron un comportamiento inapropiado por parte del tenor cuando este ocupaba puestos de alta responsabilidad en la Ópera Nacional de Washington (Washington National Opera) y en la Ópera de Los Angeles (Los Angeles Opera), según publica AP.

La investigación, realizada por abogados contratados por la American Guild of Musical Artists, concluyó que las cuentas de 27 personas mostraron un claro patrón de conducta sexual inapropiada y abuso de poder por parte de Domingo durante al menos dos décadas, según los testigos que denunciaron los hechos de forma anónima a la agencia The Associated Press (AP).

Ante estos resultados, la agencia AP ha llamado a Plácido Domingo para conocer su reacción, ante lo cual el tenor español ha emitido un comunicado en el que ha pedido perdón a las mujeres que le acusaron de acoso sexual por "el dolor" que les causó y ha asegurado que acepta "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas en los últimos meses.

Domingo ha mostrado su respeto por sus compañeras de profesión, que en agosto de 2019 "se sintieron lo suficientemente cómodas para hablar" de lo ocurrido.

Después de "tomarse un tiempo durante los últimos meses" para analizar las acusaciones, el tenor español ha explicado que ha "crecido con esta experiencia". "Aunque no fue mi intención, nunca nadie debería sentirse de esa forma", ha añadido

La investigación del sindicato fue la primera de dos investigaciones independientes iniciadas por AP después de que varias mujeres acusaran a Domingo de acoso sexual y abuso de su poder. La segunda investigación, que sigue en marcha, fue lanzada por Los Angeles Opera, donde Domingo fue director general desde el año 2003 y hasta renunciar a su cargo el pasado mes de octubre de 2019.