Estrella Morente, sobre su actuación en 'OT 2020' a favor de la tauromaquia: "La libertad de expresión es muy importante"

La polémica no cesa desde que el pasado domingo, en directo, Estrella Morente decidiera improvisar unos versos de José Bergamín sobre tauromaquiasin avisar antes a la dirección de OT 2020.

A la indignación en las redes sociales de los seguidores del talent se sumó este lunes el malestar de Noemí Galera, directora de la Academia, con la artista. "Ha aprovechado 'OT 2020' para hacer un alegato", manifestó Galera.

Lejos de apagarse el incendio, la cantante da su versión de lo ocurrido. "No teníamos presentado ni pensado nada, la verdad. Ha sido una cosa natural. Yo me guío por los impulsos naturales y eso es lo que he hecho: ser natural una vez más. La improvisación normalmente siempre surge a última hora", alega en ¡Hola!

"Siempre empiezo mis temas por bulerías, por tanto, normalmente tiro por la literatura y hago siempre alguna referencia a un poeta importante, en este caso ha sido José Bergamín. La libertad de la expresión es muy importante", alega Morente, acusada en las redes sociales de hacer apología de la tauromaquía en pleno prime time de la televisión pública.