Mendizábal, sobre el coronavirus: "Dejen de comprar mascarillas, nos han dicho que no valen para nada"

Uno de los temas de más actualidad, el coronavirus, no pudo faltar en la entrevista que le realizó este lunes Pablo Motos a Mamen Mendizábal en El hormiguero: “Me tiene muy loca”, afirmó la periodista.

El presentador quiso saber que si podría resolver algunas dudas de los espectadores ya que “tú haces información todos los días [en Más vale tarde en La Sexta]”.

Y comentó que “por un lado está el gobierno chino que es opaco y miente, que lo sabemos todos. Y por otro lado está el sensacionalismo del periodismo del miedo”.

“Entonces, ¿nos estamos preocupando de más como con la Gripe A o nos deberíamos preocupar mucho más?”, quiso saber Motos. La invitada respondió que “hemos tenido en el programa un médico especializado en enfermedades infecciosas que nos ha dicho que en España no hay ningún riesgo en este momento”.

Y añadió que “no es necesario tener esta alarma social y sanitaria porque no se dan las circunstancias. La gripe común sigue matando más que el coronavirus”. Además, “esos datos deben de servir para organizarnos la cabeza”.

Manen Mendizábal, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

“Entiendo que, al escuchar los datos de muertos y afectados, el miedo viaja más rápido que los virus, pero me agarro a lo que dicen los expertos y el ministro de Sanidad hoy, que no hay razones para la alarma en España”, señaló Mendizábal.

Entonces el presentador comentó que “en España ya no hay mascarillas”. Y la periodista le contestó que “el doctor nos ha dicho hoy que no valen para nada así que dejen ustedes de comprar mascarillas. Sirve para no contagiar si lo tienes, no para no contagiarte, según nos ha explicado”, concluyó.

La presentadora acudió a El hormiguero para presentar su nuevo programa en La Sexta, Palo y Astilla, un formato documental de entrevistas donde los protagonistas rendirán tributo a sus padres a través de sus recuerdos.