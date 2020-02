Mamen Mendizábal, en 'El hormiguero': "Me daría vergüenza llorar públicamente"

El hormiguero comenzó la semana con la visita de la periodista Mamen Mendizábal, que acudió al programa de Antena 3 para presentar su nuevo programa en La Sexta, Palo y Astilla.

En él, Mendizábal entrevistará cada semana a un personaje popular (Iñaki Gabilondo, Wyoming, Arantxa Sánchez Vicario...) que rendirá tributo a sus padres a través de sus recuerdos, realizando un recorrido emocional por su carrera profesional guiado por la presentadora.

Pablo Motos le comentó que era un cambio de registro porque "en Más vale tarde eres una especie de Terminator, el que se mueve, le atizas", pero la invitada, entre risas, le contestó que "no me hagas mala propaganda que luego no querrá venir la gente a mi programa y solo querrán visitar El hormiguero".

Mendizábal le explicó a Motos que cuando le ofrecieron el formato "les advertí que no soy blandita. Les expliqué que estaban esperando algo que yo no tengo, mermelada. Que no quisieran que le diera una palmadita al invitado".

Pero que "uno es hijo siempre y, en el momento en el que están tus padres cerca o hablas de ellos, tú vuelves a ser alguien pequeño", afirmó. El presentador insistió: "¿No tienes nada de mermelada?". Y la invitada le contestó que "muy poca".

La periodista afirmó entre risas que solo se le había "escapado una pequeña lágrima en una respuesta de Gabilondo y espero que corten esa toma". Y aclaró que "no me dejo llevar públicamente por el sentimentalismo, a nivel personal claro que sí".

"En la tele nosotros estamos expuestos y no tiene mucho sentido llorar públicamente, me daría vergüenza hacerlo", concluyó.