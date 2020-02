Urkullu asume su candidatura "con más fuerza que nunca" y con el objetivo de seguir construyendo "más nación vasca"

"No hay mayor honor que representar al PNV. Personalmente no hay mayor honor que ser lehendakari, no hay mayor honor que recibir vuestra confianza. Lo agradezco con toda responsabilidad, humildad, ilusión y más fuerza que nunca", ha destacado.

Urkullu ha comparecido esta tarde en Bilbao ante la Asamblea Nacional del PNV, que le ha reelegido como candidato jeltzale a la Lehendakaritza, donde ha recordado que estos últimos días "no han sido fáciles", ya que desde el 6 de febrero siguen desaparecidos dos trabajadores en Zaldibar.

"El Gobierno vasco y todas las instituciones estamos haciendo todos los esfuerzos para encontrar a Alberto y a Joaquín. También para reconducir y arreglar todos los problemas que han surgido. Reflexionar sobre lo realizado, ése es el camino para ser mejores", ha manifestado.

El aspirante a dirigir el próximo Ejecutivo vasco ha señalado que recibe esta confianza "en un momento muy especial, en el que estamos demostrando que la revisión crítica de lo que hacemos y la mejora continua forman parte de nuestro modelo". "Os aseguro que forman parte de mi manera de entender el servicio a nuestro pueblo. Nada de conformismo, nada de autocomplacencia; autoexigencia y compromiso sincero con la mejora continua", ha insistido.

Según ha resaltado, "éste es el motor del modelo PNV. Tenemos modelo y hemos demostrado que funciona, hemos cumplido la palabra dada, hemos bajado el paro por debajo del 10%". "No es suficiente, tenemos que seguir consiguiendo más y mejor empleo", ha aseverado.

Tras recordar que se ha logrado el compromiso del Gobierno español "por primera vez" para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, ha insistido en que "no es suficiente". "Tenemos que lograr que se cumpla y además reforzar el acuerdo interno de seguir creciendo para lograr más y mejor autogobierno", ha manifestado.

"NO ES SUFICIENTE"

"Hemos respondido a los retos sociales, económicos y de convivencia. No es suficiente: tenemos tres nuevas transiciones globales: demográfico-social, ecológico-energética y tecnológico-digital", ha indicado, para añadir que el PNV tiene que seguir trabajando "día a día sin descanso al servicio de Euskadi". "Tenemos proyecto, personas, equipo, tenemos idea, fuerza, ilusión y tenemos lo más importante: la confianza del PNV", se ha felicitado.

Por ello, ha propuesto a sus compañeros de partido reunidos en Bilbao compartir la ambición de seguir mejorando Euskadi "paso a paso". "No vamos a parar, sin autocomplacencia, reflexionando sobre lo realizado, con el modelo de mejora continua, vamos a seguir construyendo una Euskadi más justa, solidaria y cohesionada. Vamos a seguir construyendo más nación vasca y vamos a hacerlo juntos con la fuerza e ilusión del PNV", ha concluido.