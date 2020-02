Noemí Galera responde a la polémica de Estrella Morente: "Ha aprovechado 'OT 2020' para hacer un alegato"

El pasado domingo, la cantaora Estrella Morente acudió como invitada a OT 2020 para interpretar Volver con la favorita de la semana pasada, Nia. Pero antes de comenzar, la cantante profesional, que está casada con el torero Javier Conde, se marcó unos versos adicionales sobre el toreo que hizo que los espectadores la criticaran y acusaran de "hacer apología de la tauromaquia" en prime time.

La triunfita se quedó descolocada al no saber qué estaba cantando su compañera de escenario, y es que en los ensayos Morente no avisó de que iba a hacer eso. Por ello, no solo Tinet Rubira, de la productora Gestmusic, ha hablado sobre el tema, sino también Noemí Galera.

Como cada lunes, la academia hizo un repaso de la gala del domingo para ver los fallos y aciertos. Tras ver todas las actuaciones, la directora de la academia se detuvo en Volver para preguntarle a la concursante si la quería ver: "La vamos a ver solo si Nia quiere que la veamos. No es de broma. Cuando nosotros os decimos 'en los ensayos es muy importante que hagáis siempre la canción de la misma manera' es porque hay un equipo detrás que luego tiene que retratar eso".

"Lo que hizo Estrella aquí no lo sabía nadie. Nos quedamos todos a cuadros con su inicio de la canción. ¿A ti te avisó?", le preguntó a la triunfita. "A ver, ella me dijo que si me importaba que hiciese un par de cosas para calentar. Que no me asustara, que iba a calentar", contestó ella.

"Y tanto que calentó, sí, sí", dijo Noemí Galera. "Me asusté un poco al principio porque digo 'es otra canción'. Y de repente dije 'yo no sé cantar esto'. Pero vi que volvió", continuó Nia.

"Era el momento de Nia, el momento para que ella fuera la protagonista, y un momento para que las dos estuvieran juntas. Y acabó siendo su momento", concluyó Noemí. Entonces, como la concursante quería verse, le pusieron la canción, pero a partir de cuando ella comienza a cantar en el primer estribillo, ignorando toda la primera parte.

Poco después, Noemí Galera entró en directo en A partir de hoy, el programa de Máximo Huerta en La 1, para hablar de lo sucedido y aclarar la situación con respecto a los comentarios que hizo Maialen sobre los toros en la academia. "La conversación que tuvo Maialen pasó hace un mes (...) No son declaraciones, es una charla que tiene ella con sus compañeros en su casa, porque ahora la academia es su casa", comenzó.

"Son unas palabras que se emiten en el canal de YouTube del programa, no en TVE, no en la cadena, no en las galas. Es una cosa que se queda en el ámbito de YouTube", apuntó la directora de la academia. "Estrella sí que ha aprovechado un programa en prime time para hacer un alegato. Que cada uno piense lo que quiera, pero creo que juegan en dos ligas diferentes".

"Quiero dejar claro que ayer, por ejemplo, ellos no eran conscientes. El alegato que hizo Estrella Morente, que señalaba a Maialen, ella no se quedó con nada, porque ella está ajena absolutamente a esta polémica porque lleva encerrada un mes y medio. Yo creo que se equivocó de canal para hacerlo. Eso si es que quería realmente contestarle a ella", comentó Galera. Por su parte, una de las colaboradoras opinó que quizá no lo hizo aposta, y que simplemente han sido dos polémicas relacionadas que han surgido al mismo tiempo.