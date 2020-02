El gobierno local destina 7,2 millones a las áreas de Gestión, Comercio, Mercados y Salud, con dos millones más

En una rueda de prensa, el edil ha detallado que en sus delegaciones "hay previsto un incremento de personal, porque prestan muchos servicios al ciudadano", de manera que se prevén incorporaciones en los departamentos de compras, atención al ciudadano y elaboración de estadísticas, de cara, en este último caso, a actualizar padrón de habitantes.

Entre las partidas de Gestión, ha resaltado el aumento de 700.000 euros en el servicio de correo interno, "que en años anteriores se ha tenido que ampliar la dotación", y en las primas de contratos de seguros hay incrementos de más de 600.000 euros, al tiempo que se va a elaborar la ordenanza de atención al ciudadano, para lo que se recoge una cuantía de 18.000 euros.

En cuanto al área de Comercio, Mercados, Salud y Consumo, el concejal ha valorado que se pasa de 2,3 a más de 2,4 millones de euros, con una subida del 4 por ciento. Sobre Comercio ha señalado que se realiza una dotación de 317.000 euros de apoyo y fomento al comercio de cercanía y ambulante, "que prácticamente no tiene diferencia respecto al año anterior, aunque se reestructura de otra forma", con "subvenciones genéricas", según ha apuntado.

Igualmente, ha citado la modificación de la ordenanza de venta ambulante, de cara a optar a líneas de subvenciones, al tiempo que se introducirá la figura del comercio itinerante y reestructurar las obligaciones para la renovación de autorizaciones, entre otros aspectos que ha comentado Álvarez.

En Mercados, ha asegurado que se van a realizar las obras de adaptación de los mercados de la Corredera, Ciudad Jardín y Sector Sur, a la vez que ha destacado el desarrollo de la venta 'online' y recogida de productos en mercados, mediante un proyecto con fondos Edusi con importe de 300.000 euros. También se prevé la concesión de puestos en la Corredera, "que podrán ser de hostelería, pero no bares", ha aclarado.

Respecto al área de Salud, el concejal ha apuntado al desarrollo del plan local de salud de Córdoba, con una cuantía de 18.000 euros, como recogen otros municipios y ciudades para "controles de distintos aspectos indicadores al objeto de promoción y planificación de los hábitos saludables", ha declarado.

En relación a la Oficina de Consumo, ha aseverado que "habrá un incremento en dotación de personal, con una persona más, además de la reincorporación de dos personas que estaban de baja de larga duración", de cara a "atender la posible subida de reclamaciones al derivar el punto de presentación a esta oficina en lugar de a la Junta de Andalucía".

LAS EMPRESAS

Sobre la empresa municipal de cementerios (Cecosam), su presidente ha informado de que se prevén 2,9 millones de euros frente a 1,9 millones de euros de 2019, puesto que se plantea de nuevo la transferencia corriente del Consistorio con 980.000 euros.

En este sentido, ha destacado las inversiones con 450.000 euros para la construcción de panteones, columbarios y la rehabilitación de nichos en el Cementerio de Nuestra Señora de la Salud.

Y respecto a Mercacórdoba, ha subrayado que la cifra de negocio es de 2,3 millones de euros y un resultado positivo de 174.000 euros. La actuación más destacada será la remodelación del mercado de frutas, con ampliación de espacio para actividades de transformación, y la ampliación de superficie para placas solares-fotovoltaicas de alta producción, "que dan buenos resultados", ha valorado.

Preguntado por la situación judicial del proyecto de salas de velatorio en el Cementerio de San Rafael, ha detallado que "no ha habido ningún tipo de acuerdo" con la empresa Tanatorios Córdoba ante "una suspensión temporal por 60 días del procedimiento", después de que "hay una documentación que no se ha localizado" sobre la solicitud de un préstamo a largo plazo, junto al plan de viabilidad.

Al hilo de ello, ha comentado que "la suspensión temporal ya ha transcurrido y ahora se plantea un archivo temporal de las actuaciones por plazo de dos años", aunque "se han dado instrucciones para comunicar al juez la intención de seguir adelante con el procedimiento y no aceptar el archivo". No obstante, ha remarcado que "si se observa que este proyecto puede poner en riesgo las cuentas de la empresa o no cuenta con algún tipo de documentación, se harán los planteamientos más ajustados a derecho".