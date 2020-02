Testan en monos el 'Remdesivir', una posible vacuna contra el coronavirus

El grave brote de coronavirus ha puesto manos a la obra a científicos de todo el mundo para encontrar una vacuna que contrarreste los efectos del COVID-19 y cada vez sean menos los afectados y fallecidos.

Una nueva investigación de expertos del Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos, publicado en la revista Drug Target Review’s y del que se ha hecho Telecinco, ha dado con una vacuna experimental llamada 'remdesivir' que han testado en monos.

El estudio se dividió en tres grupos de animales infectados con el MERS-COV, de la misma cepa que el COVID-19. Primero, se trató con la vacuna a animales 24 horas antes de ser contagiados, después a aquellos en las 12 horas posteriores a su infección, y por último, un tercer grupo que al que no se le trató.

Durante seis días, los científicos evaluaron la evolución de los monos y concluyeron que los animales del primer grupo no presentaban signos de enfermedad respiratoria y tenían niveles considerablemente más bajos de replicación de la enfermedad en los pulmones, donde no existía ningún tipo de afección, que los que no habían sido tratados.

Los resultados también fueron positivos para los animales del segundo grupo. Su enfermedad era menos grave y sus pulmones, donde el daño era menor, presentaban niveles más bajos del virus, que aquellos que no habían recibido el tratamiento