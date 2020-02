Así ha sido el reparto de temas de la Gala 7 de 'OT 2020': Shakira, Sia, Dua Lipa, Karol G o Nicki Minaj

Tras decir adiós a Anne en la gala del pasado domingo, Noemí Galera, Manu Guix y Iván Labanda se han reunido con los 11 concursantes que quedan en OT 2020 para hacer el reparto de temas como cada lunes. Pero antes, la directora de la academia ha aprovechado para anunciar que van a producir los singles de Nia, Jesús y Samantha.

Tras esta noticia que han recibido con alegría y aplausos, han comenzado a anunciar las canciones que interpretarán en la Gala 7. Los nominados, que de nuevo vuelven a ser tres (Bruno, Hugo y Rafa), cantarán solos los temas que han elegido. Sin embargo, casi todos lo harán esta vez, pues habrá solo dos dúos: Flavio y Gèrard y Eva y Nia.

Canción grupal: Waka Waka (Esto es África), de Shakira.

Bruno: Llegué hasta ti, de Muerdo.

Hugo: Genius, de Sia.

Rafa: Cojo el saco y me retiro, de Astola.

Flavio y Gèrard: Never Gonna Give You Up, Rick Ashley.

Maialen: Andar conmigo, de Julieta Venegas.

Eva y Nia: Don't Start Now, de Dua Lipa.

Jesús: Sábado por la tarde, de Claudio Baglioni.

Samantha: Human, de Cristina Perri.

Anaju: Tusa, de Karol G y Nicki Minaj.