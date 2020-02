El entrenador de Jennifer Aniston desvela cómo tener sus abdominales a los 51 años

Leyon Azubuike es el entrenador de Jennifer Aniston y, después de la sesión de fotos de la actriz para Interview Magazine, va a tener la agenda muy apretada. Por suerte para el resto de los mortales que no pueden permitirse sus servicios, el entrenador ha compartido los secretos de la tableta de Jennifer en una entrevista realizada para Women's Health America.

Ejercicio prácticamente diario

El entrenador confiesa que la actriz hace ejercicio 7 días a la semana durante una hora y media. Utiliza la técnica de la periodización: se puede dividir el entrenamiento en fases semanales, mensuales y anuales, lo que les permite ser muy flexibles. Por ejemplo, puede haber semanas de tres días de entrenar 45 minutos y otras en las que tienen que entrenar los siete días de la semana. "Si se que Jen no está grabando nada es distinto que si va a caminar para ir a recoger un premio, no le voy a destrozar las piernas en el gimnasio un día antes", admite el entrenador.

Se levanta muy temprano para hacer ejercicio

Los entrenamientos de Jen nunca son faciles: no pain no gain (sin dolor no hay recompensa). Dado que Azubuike y Jen tienen horarios caóticos, aprovechan cualquier momento disponible para sudar. "Si tiene una sesión fotográfica a las 3 de la mañana y necesitamos hacer ejercicio antes de eso, lo hacemos. Nos respetamos mutuamente en ese sentido, por lo que es un constante ir y venir con respeto y comprensión mutuos", afirma el entrenador.

Cambiar cada cierto tiempo la rutina

"Rotamos estas cosas para que siempre sea difícil, siempre tiene que haber un desafío. Soy un gran fanático de cambiar las cosas, y el cuerpo reacciona de manera positiva y cambia", cuenta Azubuike. A Jennifer también le gusta practicar yoga y spinning, pero ahora le gusta mucho el boxeo. "Es el entrenamiento más largo con el que me he quedado consistentemente además del yoga", dijo a In Style el año pasado para su historia de portada de septiembre

Ejercicios enfocados a los abdominales

Lo que más le gusta entrenar a Jennifer es el core, es decir, aquellos ejercicios que involucran toda la parte abdominal: los oblicuos, el suelo pélvico, los abdominales, las lumbares... Y para fortalecerlo acuden a uno de los ejercicios más famosos: la tabla. "Puede sostener una tabla de dos o tres minutos con bastante facilidad", asegura su entrenador. Para desafiarla, Azubuike hace que Jen produzca un flujo de tablas donde comienza en una tabla estándar , luego se mueve a una tabla lateral , luego hace la tabla con golpecitos en los hombros. Así sucesivamente.

Además, la actriz también hace ejercicios en una barra de dominadas, donde tiene que subir las piernas para trabajar todo el core con una rueda de desplazamiento.

Aunque la rutina de entrenamiento de Jennifer es para personas con ese determinado estilo de vida, también se pueden conseguir sus abdominales con otros ejercicios y desde casa. Personas como Cassey Ho o Chloe Ting ayudan a sus seguidoras a conseguir su físico deseado.