Víctor Manuel y Juan Perro abren 'Los Conciertos de El Soplao'

Así, el cantautor y productor, Víctor Manuel San José Sánchez, más conocido como Víctor Manuel, (Mieres del Camino, Asturias) será el encargado de ofrecer el primer concierto de este año.

La actuación del asturiano se enmarca dentro de su gira 'Casi nada está en su sitio'. Un tour que comenzó el pasado mes de octubre para presentar el último trabajo del artista y en el que lleva a los teatros y escenarios sus nuevas canciones y sus grandes temas de siempre. La cita será el 3 de marzo, a partir de las 20 horas.

Víctor Manuel desgranará sobre el escenario de El Soplao, en un concierto acústico, temas de 'Casi nada está en su sitio', entre ellos, su nuevo homenaje a su tierra natal, Asturias, 'Allá arriba al norte', u otros como 'Cachito', 'No me digas', 'Digo España', 'Así me siento yo' o 'No me quieras tanto'.

El artista también repasará, además, algunos de los éxitos de su larga carrera musical de más de 50 años. 'Casi nada está en su sitio' es el primer álbum de canciones originales de Víctor Manuel que ve la luz desde 2008, año en el que se publicó 'No hay nada mejor que escribir una canción'.

El popular y conocido cantautor asturiano cuenta con una exitosa lista de éxitos y proyectos desde sus comienzos en los 60, que han ido pasando de generación en generación como parte de la cultura musical española.

Giras junto a otros cantantes como Serrat, Sabina, Miguel Ríos y Ana Belén han hecho posible que sus temas sigan siendo conocidos entre los más jóvenes. 'El gusto es nuestro 20 años', la publicaciones de 'Canciones Regladas', su disco de versiones junto a Ana Belén o el directo '50 años no es nada' han facilitado esa transmisión generacional.

Las entradas para el concierto en El Soplao se pondrán a la venta el viernes 28, a partir de las 14 horas, en la plataforma de venta de entradas