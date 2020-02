C-LM no tiene constancia de que haya residuos peligrosos de Navarra en Sigüenza y no le temblará el pulso si debe actuar

20M EP

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha aseverado que no le consta que haya residuos industriales peligrosos procedentes de Navarra en Sigüenza (Guadalajara), en referencia a la denuncia de Ecologistas en Acción en torno a estos hechos, ha pedido rigor para no crear alarmas injustificadas y ha asegurado que no les "temblará el pulso" si tuvieran que actuar.