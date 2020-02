El PSOE lamenta el regreso a la primera línea política “del personaje” Iturgáiz

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha lamentado “profundamente” este lunes “el regreso” a la primera línea política de Carlos Iturgaiz, la persona designada por el presidente del PP, Pablo Casado, para ser candidato de la coalición con Ciudadanos a las elecciones del País Vasco y al que la socialista ha llamado “personaje”.

En una rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva del PSOE, Narbona ha querido “lamentar profundamente el regreso al pasado con la decisión de Pablo Casado de retirar a Alfonso Alonso de la candidatura y que reaparezca una persona, un personaje como el señor Carlos Iturgaiz, bien conocido por su vinculación con Aznar, por su enorme proximidad a Mayor Oreja, que ya ha empezado a sembrar la confrontación y llamando directamente al voto útil de los votantes de Vox”.

El PSOE considera que la sustitución “a última hora” de Alonso por Iturgáiz no deja duda de que el PP “se está colocando en una postura radical que creemos que no es en absoluto positiva”. Además, Narbona, ha asegurado que “hay un espacio moderado en el centro derecha que no se ve representado en absoluto por una persona del perfil de Carlos Iturgaiz”.

A pesar de que el escoramiento del PP hacia la derecha podría beneficiar al PSOE porque, según Narbona, no da respuesta a un sector centrista del electorado, los socialistas dicen no alegrarse de la última crisis dentro del PP.

“No lo consideramos una buena noticia, no sabemos adónde irán a parar los votos de uno y de otro pero desde luego no nos parece una buena noticia”, ha asegurado Narbona, que ha calificado la vuelta de Iturgaiz de “mala noticia, no solo desde el punto de vista partidista, también como país”. “Que el PP se vaya radicalizando cada vez más hacia la derecha, creemos que no es una buena noticia. En el País Vasco, PSOE y PP hemos compartido momentos de mucho dolor, de mucha preocupación y hemos trabajado juntos en determinadas etapas”, ha dicho.