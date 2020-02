'OT 2020' vuelve a bajar su audiencia: ¿Va esta edición camino de la cancelación como sucedió con 'OT 2011'?

El pasado domingo tuvo lugar un nuevo programa OT 2020, una entrega que estuvo marcada por la lacrimógena despedida de Anne (con beso incluido), el regreso de Natalia Jiménez como jurado o la polémica visita de Estrella Morente. Sin embargo, a pesar de estos momentos, el programa no tuvo una buena audiencia y se quedó muy lejos de su competidor más directo.

La Gala 6 de OT 2020 fue vista por 1.430.000 de espectadores y obtuvo un 10,7% de share. Este es el segundo peor share del talent musical, y el peor en cuanto a cifra de espectadores. Esta edición está siendo la menos vista de todas, pues no han llegado nunca a los dos millones de espectadores.

OT 2018 superó esa cifra o se quedó muy cerca en casi todas las galas, con un máximo de 2.231.000 de espectadores y un 20,5% de share, y un mínimo de 1.742.000 y un 14,1%. Por su parte, OT 2020 comenzó con 1.824.000 de espectadores y un 13% de cuota, pero llegó a reunir a 1.553.000 personas y un mínimo de 10,6% en la Gala 4.

Aunque la siguiente entrega aumentó casi 200.000 personas y casi dos puntos de share, parece que ha vuelto a consolidar su escasa audiencia este domingo. ¿Pero a qué se puede deber esta caída de espectadores?

La competencia

Este domingo ha sido el primer día en el que el concurso de La 1 se enfrentaba al debate de Supervivientes, lo cual ha podido propiciar la caída de las cifras. 2.331.000 de personas vieron el programa de Telecinco y consiguió un 20% de cuota de pantalla. Aun así, antes de este reality, la cadena emitió El tiempo del descuento, que también cosechó buena audiencia.

Pero, a pesar de que su competidor acaba de llegar, las cifras de OT 2020 llevan tiempo siendo bastante lineales, a excepción de pequeñas subidas y destacables bajadas.

Lo que es evidente que tiene su competidora es el espacio "exprés", una división del principio del programa que, aunque no se percibe en la emisión, hace que las audiencias actúen como si fueran dos formatos diferentes. De este modo, programas como Supervivientes separan de la medición global la audiencia de su primera media hora, que suele ser algo más baja, resultando unos datos mayores.

El día elegido

Quizá pueda influir que el domingo, después de todo el fin de semana de ocio, el público quiere acostarse más pronto para madrugar el lunes, cosa que no se puede hacer viendo OT hasta el final, pues acaba sobre la 1.00.

OT 2017 se emitía los lunes y OT 2018, los miércoles. Quizá un cambio de día podría revivir esta edición, pero eso conllevaría un cambio de calendario dentro de la academia, que tienen medidas las clases y pases de micros.

El ritmo de las galas

Una queja recurrente entre los espectadores es la falta de ritmo de las galas, pues hay personas que las pueden considerar lentas o faltas de contenido. Aunque, por otro lado, otro de los comentarios alude a lo contrario, a que se pueden emitir menos vídeos para dinamizar el programa y hacer las galas más cortas.

El perfil de los concursantes también puede influir a la hora de que Roberto Leal los entreviste. Es indudable que el casting es muy importante para fidelizar espectadores, pero parece que lo que más está predominando en esta edición son las polémicas.

El jurado, los invitados, las relaciones, los tríos amorosos con personas de fuera, los comentarios de algunos triunfitos... Muchos temas ajenos a la música y más relacionados con el formato reality están eclipsando el programa. Quizá hacen falta más actuaciones que traspasen las pantallas, como City of Stars de Amaia y Alfred; y aunque Nia lo intentó mostrando su gran talento en Run the World, parece que no fue suficiente para mantener a la audiencia otra semana más.

Un cambio en la forma de ver la tele

Mientras que OT 2020 perdió en espectadores, el hashtag de la Gala 6 superó al de Supervivientes en tendencias, y los nombres de varios concursantes también fueron trending topic. Esto demuestra que muchos usuarios en España estuvieron viendo el programa y comentándolo en directo.

Aunque es una cifra mucho menor que la audiencia del programa, demuestra que entre la gente joven, que son los que más suelen ver la tele mientras tuitean, triunfa más OT.

Además, también ha cambiado la forma de ver la televisión, pues ya se puede hacer mediante directo en la app de RTVE, en el ordenador o en diferido. Todas estas visualizaciones no forman parte, obviamente, de los espectadores que vieron la gala en directo.

El programa de televisión MÁS COMENTADO ayer es @OT_Oficial 🎤 con el hashtag #OTGala6 📲



Os dejamos con algunos de los datos más relevantes de la audiencia social #InstarSocialpic.twitter.com/hYWKvpU23j — Barlovento Comunicación (@blvcom) February 24, 2020

El futuro del programa: ¿Cancelado como 'OT 2011'?

Tras 11 ediciones de Operación Triunfo, han pasado muchas cosas en la historia del talent. En 2011 se emitió la última edición de Telecinco presentada por Pilar Rubio, temporada que fue cancelada tras seis programas. Pero, sorprendentemente, el dato más pequeño que cosechó fue un 12% de share y 1.961.00 espectadores.

OT 2020 ha obtenido el mínimo histórico del formato (1.430.000 y 10,6%), por lo que se podría pensar que esta edición va camino de cancelarse como pasó con OT 2011. Sin embargo, la televisión ha cambiado mucho de unos años hasta ahora, y hay mucha más variedad de canales, plataformas y servicios que compiten con las cadenas públicas y privadas.

Lo que se podría considerar un buen dato de audiencia es inferior a lo que era antes: sin ir más lejos, la gala final de OT 1, en 2001, tuvo de media un ahora casi imposible 68% de share.

De hecho, se puede apreciar en el curso de esta edición que las cifras de espectadores no están monopolizando las decisiones de Gestmusic. Según confirmó Roberto Leal el pasado domingo, OT 2020 ya ha sacado su primer álbum físico y los concursantes van a protagonizar el próximo sábado su primera firma de discos.

Quizá la renovación del espacio por más temporadas no esté clara, o puede que esperen más tiempo para volver a la parrilla televisiva con más triunfitos... Pero lo más probable es que la productora continúe con el programa y no adelante la final como ocurrió en OT 2011, pues la edición está triunfando en muchos aspectos al margen de la audiencia.