La Generalitat acabarà el 2020 amb la regeneració de 3.300 vivendes públiques i demana més fons al Govern central

El projecte, dins del 'Pla Hàbitat 2030' en elaboració, es compon de 20 intervencions durant el 2019 i el 2020: set àrees de regeneració i renovació urbana (ARRU) i 13 plans d'intervenció integral sostenible, amb unes 13.000 persones beneficiades en total.

L'objectiu és dignificar el parc, impedir la degradació dels barris i millorar l'entorn del veïnat "més enllà de la concepció aïllada de vivenda", dins de la concepció del "dret a la ciutat", com ha destacat el vicepresident segon i conseller, Rubén Martínez Dalmau, en la presentació del pla a alcaldes, arquitectes i constructors.

En les ARRU, amb fons del Govern per a unes 2.300 vivendes, la Generalitat ha destinat 14 milions en set actuacions per a impulsar la recuperació urbana, social i econòmica amb obres de rehabilitació, conservació, manteniment, eliminació de barreres i millora d'eficiència energètica, juntament amb la dotació de zones on conviure en comunitat.

Dels set programats, dos estan finalitzats: La Coma de Paterna (València), amb una inversió de 3,26 milions i més de 800 vivendes, i Sant Llorenç de Castelló de la Plana amb 681.200 euros i 161 immobles. En execució, les ARRU dels Palmerars d'Elx (Alacant), amb 2,11 milions; Baix Vies de Sagunt (València), amb 707.200 euros, i Barbacana-Plaça Les Xiques d'Alcoi (Alacant) amb 447.200 euros i a punt de finalitzar.

ALACANT CONCENTRA ELS PRINCIPALS PROJECTES

En unes setmanes arrancaran les obres en el barri del Carme d'Alacant, la principal actuació per 3,88 milions. També en la capital alacantina, en el segon trimestre està prevista la licitació de la primera fase de l'ARRU de Miguel Hernández, en la plaça Yolanda Escrich per 2,83 milions.

Amb els plans d'intervenció integral, amb fons propis per a més de mil vivendes, Arquitectura Bioclimàtica pretén millorar la situació de 13 grups més reduïts amb una inversió de 6,26 milions en total, en col·laboració amb els servicis socials municipals per a impulsar la recuperació física i social.

Després de mesos de planificació, estan pendents les obres de set grups a Alfafar (València), per 758.404 euros; Benaguasil (València), 350.900; Massamagrell (València), 459.800; Almoradí (Alacant), 659.450; Monòver (Alacant), 358.160; Santa Pola (Alacant), per 756.250 euros, i Borriana (Castelló) per 580.800.

Els sis plans restants estan a l'espera del projecte perquè les obres es liciten enguany. Són els grups de les localitats valencianes d'Alberic (567.490 euros), Picassent (544.500), Riba-roja del Túria (544.500) i Benifaió (290.400), juntament amb la Moleta II i Jesús Obrer de la Vall d'Uixó (Castelló) per 254.100 i 139.500 euros.

Aquestes xifres pretenen demostrar el "compromís total" per dignificar el parc públic, després de l'augment del pressupost de l'Entitat Valenciana d'Habitage i Sòl de 21 milions al 2019 a 31 el 2020. "Som els propietaris de les rajoles, però els barris necessiten d'intervencions integrals que van més enllà de les nostres capacitats", ha subratllat el director de l'EVha, Alberto Aznar, en "una política cent per cent Botànic".

CONTRA GUETOS, VANDALISME I OKUPACIÓ

En definitiva, la meta és dotar de futur a vivendes amb una mitjana d'antiguitat de 40 anys i "especialment deteriorades" per la seua alta rotació i vulnerabilitat, ja que han sigut "una mica maltractades", perquè així "les promocions no es convertisquen en guetos o àrees marginades". En aquesta línia també van els treballs per a donar una nova vida a les plantes baixes abandonades i amb signes de vandalisme.

Paral·lelament, Arquitectura Bioclimàtica duu a terme accions transversals com la legalització d'okupes amb un lloguer si compleixen els requisits i la vivenda està en condicions, la difusió d'una guia de convivència en comunitats elèctriques o la regularització de connexions elèctriques.