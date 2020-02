Arrimadas respeta el "procedimiento interno" del PP y defiende que Cs va a "cumplir el trato" en el País Vasco

Durante un desayuno informativo organizado este lunes por El Mundo de Castilla y León en Valladolid, Arrimadas ha recordado que, en virtud de lo pactado, es al PP al que corresponde elegir al candidato de la coalición, por lo que ha evitado valorar el relevo de Alfonso Alonso por el de Carlos Iturgaiz al frente de la candidatura y ha insistido en su respeto al "proceso interno" de los 'populares'.

"No me meto en casa ajena", ha aseverado la dirigente de Cs, quien se ha mostrado "satisfecha" con la "buena noticia" de "agrupar constitucionalistas" en los comicios ante la situación "dramática" que, a su juicio, se vive en el País Vasco, con "homenajes a etarras" mientras las víctimas de los terroristas "tienen que tener cuidado de por dónde van" y con un Gobierno autonómico que pretende "separar entre ciudadanos y residentes".

"Yo sé lo que es ser constitucionalista en un territorio gobernado por el nacionalismo; ir a las fiestas del pueblo y verlo todo lleno de publicidad separatista; salir de tu casa y ver la puerta pintada porque te han señalado los CDR, ver en TV3, la televisión más cara de España, cómo se burlan de los constitucionalistas... Todas las personas en mi situación vemos, por encima de nuestras diferencias, lo que nos une", ha apuntado Inés Arrimadas.

Asimismo, se ha dirigido a "aquellos que dicen que no va a servir para nada" esta coalición electoral para preguntarles "qué habría pasado" si en 2006 hubieran "pensado así en Cataluña". "Con esa mentalidad no hubiera surgido Cs. El País Vasco es un territorio excepcional que requiere de decisiones excepcionales", ha añadido para advertir a continuación de que el suyo "va a seguir siendo el partido de los liberales y del progreso, pero siempre pensando en el interés general y en que no se pierda un voto constitucionalista".

PACTO "TRANSVERSAL"

Respecto al cambio al frente de la candidatura, Arrimadas ha explicado que el presidente nacional del PP, Pablo Casado, le llamó para informarle del mismo antes de que lo hiciera público el secretario general de este partido, Teodoro García Egea. "Por nuestra parte vamos a cumplir el trato", ha reiterado la política de Cs, la cual ha definido este acuerdo como "transversal" y en el que caben "personas incluso del centro izquierda" que han hecho una "defensa férrea de los valores constitucionales".

"Si los nacionalistas se unen, por qué no podemos nosotros también. Por qué no hacemos como ellos saben hacer", se ha preguntado durante el desayuno informativo celebrado en el hotel AC Santa Ana de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), después de lo cual ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber rechazado su oferta para formar una mayoría entre PSOE, PP y Cs que evitara el pacto con los nacionalistas y Podemos.

En este sentido, ha negado que Cs se haya movido de sus planteamientos ideológicos en este tiempo y se ha preguntado si ha sido el PSOE de Sánchez el que lo ha hecho. "¿Es el mismo PSOE de la Transición, el que defendía la libertad contra ETA?", ha cuestionado la portavoz de Cs, la cual ha reconocido los "errores" que haya podido cometer su partido, pero ha advertido de la "anomalía histórica" del PSOE de Sánchez y ha apostado por el centro político que representa Cs para "reconstruir los consensos" una vez termine "la etapa negra de Sánchez y Podemos".

"Nosotros hemos cometido errores, porque sin cometer errores no bajas 47 escaños, pero que en Navarra el PSOE prefiera a Bildu que a nosotros es culpa de Sánchez, no nuestra", ha concluido Arrimadas.