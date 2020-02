Puig mostra la seua "preocupació" pel coronavirus però insta a no generar "alarmisme innecessari"

20M EP

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha mostrat aquest dilluns la seua "preocupació" per l'expansió del coronavirus en el nord d'Itàlia, encara que "sense que es genere un alarmisme innecessari". "Cal ser extraordinàriament prudents, tenim moltes persones que venen d'Itàlia i no cal tindre en aquests moments cap por afegit, hi ha un control en frontera en els aeroports", ha dit.