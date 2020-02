Vox rechaza "los intereses del lobby feminista" que "busca un rédito político" con la declaración institucional del 8M

"Defendemos la libertad de expresión y de pensamiento, la libertad e igualdad de todas las personas", ha afirmado Arranz en rueda de prensa, subrayando que su partido está a favor de "la igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades entre hombres y mujeres", condenando "toda forma de violencia contra mujeres, hombres, menores o ancianos".

El portavoz de Vox ha rechazado que haya "víctimas de primera ni de segunda" y ha deseado "la misma protección para todas las víctimas", proponiendo la aprobación de una "ley contra la violencia intrafamiliar".

David Arranz rehusó apoyar la declaración -sin que se llegara a debatir- por no estar de acuerdo con algunos extremos, como "que se diga que, hoy en día en España, están en peligro sus derechos humanos y están sometidas a violencias sexuales, económicas, políticas y culturales", señalando el portavoz al respecto que "España no es Irán, ni Arabia Saudí ni la India".

También ha rechazado "la supuesta lucha de sexos", considerando que este planteamiento "proviene de la cultura marxista" ya que "una vez fracasada la lucha de clases nos intentan llevar a la lucha de sexos".

Además, "en ningún momento el texto buscaba el consenso entre todos los grupos", pero "hay partidos como el PP y Cs cuyas tragaderas son tan grandes que firman muchas cosas y Vox no tiene esos complejos".

A juicio de Arranz, con esta propuesta de declaración institucional "se instrumentaliza a la mujer con un sectarismo absoluto", ya que el texto está "impregnado de ideología de género y postulados del feminismo radical, totalitario, y en modo alguno creemos que represente a las mujeres", ha manifestado.

PIN PARENTAL

El portavoz de Vox ha aseverado que "las mujeres, hoy en día, no están subyugadas ni dominadas por ningún heteropatriarcado: son mujeres libres", puntualizando que, "como en todas las sociedades, hay cuestiones que se pueden mejorar", como la conciliación o la relación maternidad-empleo, para lo que ha animado a "afrontar esos problemas desde una perspectiva positiva y no enfrentando a media población con media población". "No es cuestión de poner un mundo rosa, no es así", ha agregado.

El diputado de Vox ha defendido la implantación del "pin parental", criticando "el adoctrinamiento y sexualización de nuestros hijos", tras lo que ha reivindicado el derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores.

"Nos gustaría ver a esas mujeres feministas, tan combativas, protestando por esas verdaderas injusticias en esos países donde realmente existen", ha continuado David Arranz, quien les ha propuesto que se manifiesten ante la embajada de Irán, donde es obligatorio el velo, o de los países africanos donde se practica la ablación o se casa a niñas con ancianos y se les pone el 'burka'.

También se ha quejado de que "nadie pida responsabilidades ni se investigue a fondo" el caso de las menores mallorquinas tuteladas por la Administración y prostituidas por las mafias.

"Estamos rodeados de mujeres en nuestra vida habitual que no comparten esa visión", ha aseverado Arranz, quien ha concluido afirmando que "la sociedad es muy plural y las mujeres tienen sus propias ideas y no están dispuestas a ser instrumentalizadas".