Adrián Lastra recibe el apoyo de su novia Clara Chaín en la final de 'Mira Quién Baila' de Miami

Adrián Lastra, conocido por su papel en Velvet y de varios musicales como Hoy no me puedo levantar o Billy Elliot, participó el pasado mes en el concurso Mira quién baila de Univisión en Miami.

El talento del actor le llevó a la final y, aunque acabó en el tercer puesto, está muy satisfecho con su participación en el programa: "He disfrutado mucho, yo me lo he pasado 'de Loles' porque ha sido una experiencia maravillosa lo que me ha pasado aquí", admitió tras la celebración de la final del programa.

Para apoyarlo en este último programa, su novia Clara Chaín le esperaba entre bambalinas, y no dudó en celebrar su tercer puesto con un gran beso. Aunque no ganó, piensa celebrar su participación por todo lo alto y marcarse unas merecidas vacaciones con su novia.

Ante sus planes de futuro el acto comentó: "Me gustaría conquistar Hollywood, cómo no, pero ahora mismo lo que necesito es descansar, olvidarme de los bailes y de todo esto. Me voy a Disney, me voy a disfrutar, luego de vacaciones con mi pareja para regalarnos esta cosa tan maravillosa que nos ha pasado aquí".

El actor quiere probar suerte en la meca del cine, como ya hicieron Ana de Armas o Penélope Cruz, a las que les fue muy bien: "Si hay trabajo estaré encantado de regresar aquí a Miami o a Broadway, o Hollywood me fascinaría. Soy joven, tengo ya casi 36 que los cumplo el 26 de febrero pero creo que todavía me quedan muchas cosas por decir", explicó.