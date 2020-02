Ismael, de 'La isla de las tentaciones', tomará acciones legales contra el 'youtuber' que insinuó un 'affaire' con él

Ismael, uno de los concursantes más populares salido de La isla de las tentaciones, tiene un nuevo frente abierto. Al triángulo amoroso que protagoniza con su ex, Andrea, y el chico que la tentó en el programa, Óscar, ahora se suma otro quebradero de cabeza.

Se trata de Rafa Martín, un famoso youtuberque es entrenador fitness y que habló de él cuando se estaba emitiendo el reality en antena.

Martín apareció en pantalla hace casi un mes para asegurar que Ismael siempre había querido ser como él. Además, insinuó que habían mantenido una relación, definida por él como "muy íntima", "supercercana" y "muy entrañable", aunque, a la vez, resaltaba que en ningún momento quería "destapar la orientación sexual de nadie".

Este domingo, el ex de Andrea quiso defenderse de esas insinuaciones e incluso anunció acciones legales contra el entrenador. "Yo era su fan, lo he reconocido mil veces", reconoció. Sin embargo, no está nada de acuerdo con las otras palabras del youtuber y niega cualquier tipo de relación. "Me parece sucio, rastrero y lamentable por su parte. Nos conocimos en un evento de fitness y más allá de eso no ha habido nada".