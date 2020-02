El pleno del Parlamento aprobará el jueves los Presupuestos para 2020 con la previsible abstención de EH Bildu e I-E

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de Navarra Suma en el Parlamento, Javier Esparza, ha señalado que "los propios socios del PSN califican de continuistas" los Presupuestos, "lo que quiere decir que los podíaN haber presentado Barkos y Araiz". "Responde a las mayorías que los sustentan, 16 parlamentarios -9 parlamentarios y 7 EH Bildu-, que son más que 11 del PSN y 2 de Podemos", ha dicho, para criticar así que "no son unos Presupuestos socialistas, sino nacionalistas", que ni "I-E los va a apoyar".

En su opinión, "no son unos buenos Presupuestos para Navarra y responden al interés de conformar acuerdos para mantenerse en el poder; el nacionalismo se ha salido con la suya".

Por su parte, Ramón Alzórriz, del PSN, ha defendido que éstos son unos Presupuestos "basados en el diálogo entre diferentes y priorizan las cuestiones sociales". "Es la consolidación de lo que es el Gobierno de Navarra, sólido, estable, que va por el camino que ha marcado la mayoría de ciudadanos", ha dicho, para destacar que se abrirá "un espacio para la gestión de los Presupuestos y centrarnos en ejecutar las líneas presupuestarias". "Es una muy buena noticia, esperada por la ciudadanía y estamos convencidos de que será algo positivo para nuestra Comunidad", ha expuesto.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha destacado "la estabilidad entre diferencias" y "el acuerdo en las diferencias", que terminará en la aprobación de los Presupuestos esta semana, una "noticia positiva", ha dicho, aunque ha mostrado su preocupación por la "falta de acuerdo" en algunos asuntos del departamento de Educación. Ha pedido resolverlos por "la vía del diálogo y el acuerdo" y ha indicado así que han solicitado la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo programático.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha señalado que este martes la mesa política de EH Bildu tomará decisión sobre la posición del grupo parlamentario y ha adelantado que "es previsible que vayamos a una abstención". Ha apuntado que en el Presupuesto hay "cosas positivas" y otras que no les gustan.

Según ha dicho, "en la medida en que son continuación de los Presupuestos aprobados por el anterior cuatripartito, vamos a facilitar" que salgan adelante. "La palabra dada por nosotros es facilitar la aprobación de los Presupuestos", ha dicho, para advertir de que mantendrán una "actitud vigilante".

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha manifestado el "apoyo" de su grupo a los Presupuestos, que "han sido mejorados con el pacto con EH Bildu". "Es un acuerdo que va a salir con más votos a favor que en contra", ha valorado, para remarcar su "compromiso" con el Gobierno.

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha señalado que va a proponer la abstención de su grupo a los Presupuestos, a pesar de la "discrepancia" en este tema entre IU y Batzarre -formaciones que integran I-E-. Cuando no hay acuerdo entre ambas, ha dicho, cuenta la posición de la parlamentaria, "con toda normalidad", ha explicado, para indicar que la abstención "no impide que salgan adelante".

Ha señalado De Simón que han mantenido para el pleno sus enmiendas fundamentales al proyecto de Presupuestos y ha reiterado su "decepción" por que la mayoría de sus enmiendas no hayan sido aprobadas y "no parece que se vaya a mover nada en el pleno". Ha manifestado que es un proyecto "continuista" porque "no introduce ningún avance social significativo" y es "insuficiente" porque "renuncia a una reforma fiscal que proporcione ingresos necesarios".